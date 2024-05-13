Журналист назначен советником акима области Абай

39-летний Азамат Касымов назначен советником акима области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Касымов родился 8 августа 1985 года в Абайском районе Семипалатинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Журналистика". Трудовую деятельность начал в 2005 году корреспондентом в газете "Алматы ақшамы".

С 2009 по 2017 годы – корреспондент, обозреватель, заведующий отделом духовности, заместитель главного редактора Восточно-Казахстанской областной газеты "Дидар".

С 2017 по 2020 годы - собственный корреспондент республиканской газеты "Егемен Қазақстан" по Восточно-Казахстанской области.

С 2020 по 2022 годы - шеф-редактор казахской редакции Восточно-Казахстанского областного телеканала "Алтай", собственный корреспондент республиканской газеты "Айқын" по Восточно-Казахстанской области, собственный корреспондент агентства "Хабар" по Восточно-Казахстанской области.

С 2022 года занимал должность собственного корреспондента агентства"Хабар" по области Абай.