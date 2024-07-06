Журналист BaigeNews.kz прошёл испытание на открытой воде в Турции

Очередной день тренига по журналистике "Военный репортёр" в Анкаре, организованный турецким информационным агентством Anadolu совместно с TIKA, выдался экстремальным для журналистов, передает BaigeNews.kz.

Напомним, от Казахстана в проекте участвует заместитель главного редактора BaigeNews.kz Чингиз Майсеитов.

Шестой день тренинга был посвящён навыкам выживания на открытой воде. Для этого участников привезли на водохранилище, расположенное в 80 км от Анкары. Перед серьёзным испытанием представители полицейской академии Турции провели инструктаж для участников.

Само испытание заключалось проверке навыков работы в команде.

По сценарию группа оказалась на открытой воде. Задача была — добраться до берега вплавь, держась друг за друга. При этом температура воды составляла 21-22 градуса, а глубина — до 20 метров. В итоге все команды справились с испытанием.

"Это был невероятный опыт. Мы проплыли 300 метров в холодной воде, держась друг за друга. На нас были спасательные жилеты, но даже в них было непросто удержаться на воде. В этом задании главное — командная работа и мы ее продемонстрировали. Будем готовиться к новым испытаниям впереди их достаточно", — поделился эмоциями Чингиз Майсеитов.

Отметим, что в тренинге "Военный репортер" участвуют представители стран Центральной Азии, Турции, Ирана, Ирака, Косово и Азербайджана. Тренинг проходит с 1 по 12 июля в Анкаре. Помимо практических занятий он включает в себя и лекции. Ранее журналисты прошли обучение по оказанию первой помощи, а также противостоянию слезоточивому газу и испытание водомётом.

Фото: Чингиз Майсеитов