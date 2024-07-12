Журналист BaigeNews стал сертифицированным военным репортером

В Анкаре завершился двухнедельный сертификационный тренинг по военной журналистике. В числе обладателей сертификата редактор BaigeNews Чингиз Майсеитов, сообщает BaigeNews.kz.

Это 25-й по счету тренинг в нем приняли участие около 30 журналистов крупнейших информагентств и телеканалов Центральной Азии, Азербайджана, Турции и др.

В ходе тренинга участники получили теоритические знания и практические навыки по таким направлениям как баллистика, выживание на воде, экстремальное вождение, самооборона, выживание в горах, оказание первой медицинской промощи, работа в экстремальных условиях (газовая атака, водометы, взрывы) и другое.

Организаторы тренинга турецкое международное информагентство Anadolu, TIKA, при поддержке Национальной полицейской академии Турции.