Журналист BaigeNews получил благодарность от президента Казахстана

Корреспондент BaigeNews.kz Марк Брюшко получил благодарность от президента Казахстана.

"Выражаю Вам благодарность за активное участие в подготовке и проведении на высоком уровне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Организация такого масштабного международного форума в нашей стране стала свидетельством признанного авторитета Республики Казахстан на евразийском пространстве и мировой арене. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов", - говорится в благодарности.