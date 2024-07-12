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Журналист BaigeNews получил благодарность от президента Казахстана

Сегодня, 18:45
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baigenews.kz Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
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Фото: baigenews.kz

Корреспондент BaigeNews.kz Марк Брюшко получил благодарность от президента Казахстана.

"Выражаю Вам благодарность за активное участие в подготовке и проведении на высоком уровне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Организация такого масштабного международного форума в нашей стране стала свидетельством признанного авторитета Республики Казахстан на евразийском пространстве и мировой арене. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов", - говорится в благодарности.

Репортажи и аналитические материалы Марка запоминаются нашим читателям и зрителям своей яркостью, неординарной подачей, отличным слогом.

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