Журналист BaigeNews получил благодарность от президента Казахстана
Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
139Фото: baigenews.kz
Корреспондент BaigeNews.kz Марк Брюшко получил благодарность от президента Казахстана.
"Выражаю Вам благодарность за активное участие в подготовке и проведении на высоком уровне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Организация такого масштабного международного форума в нашей стране стала свидетельством признанного авторитета Республики Казахстан на евразийском пространстве и мировой арене. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов", - говорится в благодарности.
Репортажи и аналитические материалы Марка запоминаются нашим читателям и зрителям своей яркостью, неординарной подачей, отличным слогом.