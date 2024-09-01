Журнал знаний о ЧС с QR-кодом разработали для первоклассников в Алматы

Журнал "Юный спасатель" с QR-кодом и тематическими раскрасками создали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

"При наведении смартфона на QR-код, дети наглядно ознакомятся с различными чрезвычайными ситуациями, а также улучшают навыки и меры предосторожности при землетрясении, безопасности в купальный сезон, пожарной безопасности", — рассказали в ведомстве.

На стендах школы гимназии 202 в Алматы размещены таблички с QR -кодами, где каждый посетитель может ознакомиться в режиме "онлайн" с действиями при пожаре и землетрясении.