Журнал знаний о ЧС с QR-кодом разработали для первоклассников в Алматы
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
130Фото: скриншот с видео
Журнал "Юный спасатель" с QR-кодом и тематическими раскрасками создали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.
"При наведении смартфона на QR-код, дети наглядно ознакомятся с различными чрезвычайными ситуациями, а также улучшают навыки и меры предосторожности при землетрясении, безопасности в купальный сезон, пожарной безопасности", — рассказали в ведомстве.
На стендах школы гимназии 202 в Алматы размещены таблички с QR -кодами, где каждый посетитель может ознакомиться в режиме "онлайн" с действиями при пожаре и землетрясении.
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