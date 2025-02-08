Журнал Time в социальной сети Х показал обложку свежего февральского номера журнала. На ней изображен американский предприниматель Илон Маск в кресле президента США, передаёт BaigeNews.kz.

За спиной миллиардера — американский флаг и флаг президента Соединенных Штатов.

Сообщается, что новый выпуск выйдет в продажу 24 февраля.

СМИ отмечают, такая обложка могла появиться только на фоне обсуждений возросшего влияния Маска в администрации американского лидера Дональда Трампа, что пока ни одно частное лицо не обладало такой властью. Журналисты пишут, что "пока что Маск, похоже, не подотчетен никому, кроме Трампа".

"Ни один гражданин, особенно тот, чье богатство и бизнес находятся под прямым контролем федеральных властей, не обладал такой властью над аппаратом правительства США. Пока Маск, похоже, не подотчетен никому, кроме президента Трампа, который вручил спонсору своей кампании масштабный мандат на то, чтобы привести правительство в соответствие с его повесткой дня", — пишет издание.

Отметим, что по оценкам Forbes, Илон Маск считается богатейшим человеком в мире с состоянием 403,7 млрд долларов.

В декабре прошлого года газета The Washington Post называла Маска "теневым президентом".