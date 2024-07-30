Журнал Dove Travel включил Казахстан в список 10 лучших направлений

Dove Travel, одно из ведущих изданий в сфере туризма, пользующееся высоким авторитетом более 20 лет, включило Казахстан в список 10 лучших направлений, передает BaigeNews.kz.

"Включение в этот престижный список является доказательством богатой культуры и удивительной природы Казахстана, а также высокого уровня признания туристского потенциала страны", отметили в МКИ РК. Фото из журнала.