Журнал Dove Travel включил Казахстан в список 10 лучших направлений
Сегодня, 02:58
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Сегодня, 02:58Сегодня, 02:58
39Фото: Журнал Dove Travel
Dove Travel, одно из ведущих изданий в сфере туризма, пользующееся высоким авторитетом более 20 лет, включило Казахстан в список 10 лучших направлений, передает BaigeNews.kz.
"Включение в этот престижный список является доказательством богатой культуры и удивительной природы Казахстана, а также высокого уровня признания туристского потенциала страны", отметили в МКИ РК.
Фото из журнала.
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