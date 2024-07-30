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Журнал Dove Travel включил Казахстан в список 10 лучших направлений

Сегодня, 02:58
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Журнал Dove Travel Сегодня, 02:58
Сегодня, 02:58
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Фото: Журнал Dove Travel

Dove Travel, одно из ведущих изданий в сфере туризма, пользующееся высоким авторитетом более 20 лет, включило Казахстан в список 10 лучших направлений, передает BaigeNews.kz.

"Включение в этот престижный список является доказательством богатой культуры и удивительной природы Казахстана, а также высокого уровня признания туристского потенциала страны", отметили в МКИ РК.

Фото из журнала.

 

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