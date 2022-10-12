Жуматай Алиев соответствует требованиям к кандидатам в президенты Казахстана - ЦИК

Центральная избирательная комиссия приняла постановление об установлении соответствия кандидата в президенты Казахстана Жуматая Алиева, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова, комиссия в соответствии с требованиями статьи 59 Конституционного закона о выборах направила запросы в уполномоченные государственные органы. По сведениям, поступившим от них, в отношении Жуматая Алиева отсутствуют препятствия для регистрации в качестве кандидата.

Алиев - гражданин Казахстана по рождению, проживает в стране последние 70 лет; имеет высшее образование и почти семилетний опыт работы на государственной службе, владеет госязыком. Общественное объединение "Халық демографиясы", выдвинувшее его, зарегистрировано в министерстве юстиции.

Центризбирком постановил:

1. Установить, что кандидат в президенты Республики Казахстан Алиев соответствует предъявляемым к нему Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям.

2. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан.

Сбор подписей будет осуществляться доверенными лицами кандидата. Регистрация доверенных лиц будет осуществляться территориальными избирательными комиссиями на основании Инструкции, утвержденной постановлением Центризбиркома от 21 ноября 2011 года № 62/108.