Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию с регистрацией жителей в Астане, нагрузкой на городскую инфраструктуру и правом граждан на выбор места жительства,передаёт BaigeNews.kz.

По словам Жумангарина, окончательное решение по вопросам прописки и миграции должно принимать маслихат Астаны с учетом особенностей столицы.

"Честно говоря, не хотел бы называть цифры сейчас, чтобы никаким образом не влиять на будущее решение маслихата. Поскольку я официальное должностное лицо, заместитель премьер-министра, завтра, чтобы не сказали, что с моих слов это было. Необходимо, чтобы маслихат города Астаны принял решение, исходя из потребностей Астаны, возможностей жилищного фонда, нагрузки на инфраструктуру, как дорожную, так и социальную, нагрузки на климат и, прежде всего, экологию", – отметил министр.

Министр напомнил, что Конституция гарантирует каждому гражданину свободу выбора места жительства, но при этом власти вынуждены регулировать количество прописанных на одной жилплощади.

"Мы не имеем права закрыть эти возможности, потому что в Конституции каждый имеет право на свободу выбора места жительства. Мы просто ограничиваем количество людей, которые могут быть прописаны на одной площади. Это совсем другая вещь, понимаете? Это мировая практика", – пояснил он.

Серик Жумангарин также отметил, что в городе были зафиксированы случаи массовой прописки людей на одном адресе.

"Только что мне коллега показал, я говорил про то, что на одном адресе 800 человек. Оказывается, недавно выявили адрес, где было прописано 3450 человек. Ну это, представляете, это невозможно", – подчеркнул Жумангарин.

По словам Жумангарина, люди, обладающие востребованными специальностями, не испытывают трудностей с регистрацией и трудоустройством. Однако для многих низкооплачиваемых работников Астана остается городом возможностей.

"Самый правильный способ – приехать, купить земельный участок, построить дом, стать жителем Астаны. Можно приехать, если у тебя востребованная специальность – проблем у тебя не будет ни с регистрацией, ни с работой. Речь касается прежде всего тех, кто занимается низкооплачиваемым трудом. Для них Астана – это дополнительная возможность, и эти возможности никто не закрывает", – подчеркнул он.

Вопрос регулирования миграции и регистрации в столице остается сложным, и, по мнению Жумангарина, его необходимо решать тщательно и без спешки.