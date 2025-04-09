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  • 9 Апреля, 14:17
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Жумангарин: Нет смысла поднимать НДС ступенчато

Этот вид налога имеет незначительное влияние, считает вице-премьер.

Сегодня, 13:45
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45
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Фото: BaigeNews.kz

Поднимать ступенчато НДС в Казахстане нет смысла. Об этом заявил вице-премьер, министр нацэкономики Серик Жумангарин в ответ на вопрос депутата Мажилиса Каракат Абден, передает BaigeNews.kz.

На пленарном заседании был представлен в первом чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс. 

"Не считаете ли вы более правильным решением введения поэтапного увеличения НДС, как это делается во всем мире?" - задала вопрос Каракат Абден. 

В ответ Жумангарин сказал, что влияние НДС незначительное.

"На самом деле нет смысла поднимать НДС ступенчато, делать 14%, потом 16%, поскольку влияние НДС на самом деле в цепочке оплаты оно незначительное. От 2,2% до 2,7%. 

НДС выступает как налог в данном случае или как предмет, который консолидирует системное обновление налоговой системы", - сказал Жумангарин.

По его словам, в целом уплата НДС в бюджет показала в каком состоянии находится налоговая система.

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