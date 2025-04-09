Жумангарин: Нет смысла поднимать НДС ступенчато
Этот вид налога имеет незначительное влияние, считает вице-премьер.
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Поднимать ступенчато НДС в Казахстане нет смысла. Об этом заявил вице-премьер, министр нацэкономики Серик Жумангарин в ответ на вопрос депутата Мажилиса Каракат Абден, передает BaigeNews.kz.
На пленарном заседании был представлен в первом чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс.
"Не считаете ли вы более правильным решением введения поэтапного увеличения НДС, как это делается во всем мире?" - задала вопрос Каракат Абден.
В ответ Жумангарин сказал, что влияние НДС незначительное.
"На самом деле нет смысла поднимать НДС ступенчато, делать 14%, потом 16%, поскольку влияние НДС на самом деле в цепочке оплаты оно незначительное. От 2,2% до 2,7%.
НДС выступает как налог в данном случае или как предмет, который консолидирует системное обновление налоговой системы", - сказал Жумангарин.
По его словам, в целом уплата НДС в бюджет показала в каком состоянии находится налоговая система.
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