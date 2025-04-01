Заместитель Премьер-Министра - Министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства, обращаясь к главе, сооснователю Kaspi.kz Михаилу Ломтадзе и основателю Freedom Holding Corp Тимуру Турлову отметил, на не собираемость налогов, связанную с недостаточным количеством современным касс у малого и среднего бизнеса, передает BaigeNews.kz.

Предприниматели на заседании презентовали digital-технологии своих компаний.

"У нас проблема, связанна с собираемости налогов, с тем, что у нас плохо выдаются кассовые чеки. Это является основой, в принципе, теневой экономики, не собираемости налогов с малого и среднего бизнеса, главным образом с розницей. И я знаю, что вы очень активно работаете в этой сфере", - сказал Жумангарин.

Он предложил предпринимателям обратить на это внимание. Серик Жумангарин отметил, что у компаний есть кассовые аппараты. Он предложил увеличить их раздачу. Так как 30 процентов касс – несовременные без интернета.

"Остальные нормальные современные кассы. То есть, как можно быстрее пройти стадию замены вот этих кассовых аппаратов. Бесплатно", - сказал Жумангарин.