Жуман Жумабеков одолел "Кровопускателя" на кулачном турнире

Казахстанский боец Жуман Жумабеков выступил на кулачном турнире промоушна Nomad Fighting Championship в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жумабеков сразился с представителем Таджикистана Исой Пилипенко по прозвищу "Кровопускатель". Этот поединок в полулегком весе был рассчитан на пять раундов и продлился всю отведенную дистанцию. Его итогом стала победа Жумабекова единогласным решением судей.

Таким образом, Жуман Жумабеков одержал третью победу в "кулачке", и теперь его рекорд — 3-0. Что касается Исы Пилипенко, то для него это был дебютный поединок, и он потерпел первое поражение в карьере.