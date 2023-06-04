Жукаев вышел в первый финал "Челленджера" в карьере

Фото: ktf.kz

Казахстанец Бейбит Жукаев в полуфинале хардового "Челленджера" в американском Литтл-Роке обыграл австралийца Адама Уолтона в трёх сетах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 2 часа и 50 минут. Жукаев сделал 18 эйсов и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Для Бейбита это будет первый финал на турнире серии АТР Challenger в одиночном разряде. Его соперником по финалу станет эстонец Марк Лаял.

Между тем, казахстанец Александр Недовесов в паре с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейес-Варелой в третьем круге "Ролан Гаррос" уступил лидерам мирового рейтинга в парах и первым сеянным: Уэсли Колхофу (Нидерланды) и Нилу Скупски (Великобритания) со счетом 5:7, 4:6. Несмотря на проигрыш Александр может записать себе в актив нынешний French Open, ранее казахстанец не выходил в третий раунд Большого шлема.

Анна Данилина, также покидает Париж. В матче второго раунда казахстанка в паре с венгеркой Тимеей Бабош проиграла тайваньскому дуэту - Латиша Чань/Хао-Чин Чань. Матч завершился со счетом 6:7, 3:6.

Напомним, что сенсацией стало выбытие с "Ролан Гарроса" четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной. Лучшая теннисистка Казахстана заболела ОРВИ.