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  • ЖК вместо детской площадки: прокуроры Жетысуской области выявили нарушения
inform.kz Сегодня, 07:29
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Сегодня, 07:29
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Фото: inform.kz

ЖК вместо детской площадки: прокуроры Жетысуской области выявили нарушения

Прокуроры признали незаконным выделение земли под строительство многоэтажки в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Ранее жители дома 2/1 по улице Кивилева через социальные сети выражали недовольство планами акимата о строительстве многоэтажного жилого дома вместо игровых площадок.

Прокуратура обратила внимание на сигнал и установила, что земельный участок площадью 0,15 га частному лицу был предоставлен в нарушение статьи 48 Земельного кодекса вне конкурса и вопреки Генеральному плану развития города Талдыкоргана.

"В этой связи, 16 мая прокуратурой Талдыкоргана в адрес местного исполнительного органа внесён акт прокурорского надзора с постановкой вопроса об отмене данного незаконного решения. Исполнение акта надзора находится на контроле прокуратуры", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области.

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Сегодня, 07:29
116
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