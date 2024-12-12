ЖК Французский дом сносят в Алматы
Решение принял суд.
Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
111Фото: акимат Алматы
В Алматы демонтируют незаконный жилой комплекс. В микрорайоне Карагайлы начался снос ЖК "Французский дом", передаёт BaigeNews.kz.
По данным Управления градостроительного контроля, застройщик возводил объект без необходимых разрешений: АПЗ, согласования эскиза, уведомления о начале работ и экспертизы.
После принятых административных мер и обращения в суд исковые требования о сносе были удовлетворены. Решение суда первой инстанции подтвердил городской суд, после исполнительный лист направили в департамент юстиции.
12 декабря снос начался при участии судебных исполнителей.
По поручению акима Алматы Ерболата Досаева с начала прошлого года в городе снесено 55 незаконных объектов, среди них такие ЖК, как "Мечта", KHAN и "Алма Гарден".
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