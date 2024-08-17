Жизнь в подгузниках: жительница Павлодара отсудила четыре миллиона у больницы

Земфира Стыкова, оказавшаяся впервые на операционном столе в 2021 году, после чего начались постоянное хирургические вмешательства, смогла доказать в суде первой инстанции вину больницы. Женщина на протяжении двух лет не снимала памперсы, поскольку у неё образовался свищ в мочевом пузыре, передает BaigeNews.kz.

53-летняя павлодарка вынуждена была лечь под нож в марте 2021 года из-за миомы матки. При этом, после операции проблемы со здоровьем начались куда более серьёзные, вспоминает женщина. Контролировать мочеиспускание она не могла, лилось постоянно. Из-за этого пришлось пользоваться памперсами и вести затворнический образ жизни.

Между тем, проблемы с мочевым пузырем обернулись и повторными операциями, всего их в последующем было пять. И во всём этом Земфира Стыкова винит медиков павлодарской третьей городской больницы. В этом году, оправившись от трехлетних мучений, решилась подать иск в суд и потребовать от лечебницы и управления здравоохранения в общей сложности семь миллионов тенге — это возмещение морального и материального ущерба.

Представители больницы какую-либо вину отрицали. Ответили, что операция на миому матки сложная, пожтому пациентку заранее предупредили возможных осложнениях и последующих хирургических вмешательствах.

Роль в деле сыграло заключение судебно-медицинской экспертизы, в которой прописано, что свищ в мочевом пузыре мог появится в результате операции, проведенной в марте 2021 года

"С учётом представленных суду доказательств и их совокупностью установлено, что в результате некачественно проведенной ответчиком "Павлодарская городская больница №3" 12 марта 2021 года операции матки с придаткам у истца образовался свищ, в связи с чем Стыковой было проведено еще пять операций. Указанное подтверждается также заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно которой установлена причинно-следственная связь между операцией, проведенной ответчиком и образованием свища у истца, установлено причинения тяжкого вреда здоровью", — пояснила судья павлодарского городского суда.

Суд первой инстанции в итоге принял сторону павлодарки, но сумму иска и снизил. Обязал больницу выплатить полтора миллиона тенге морального вреда, почти 2 миллиона 300 тысяч материального и еще 200 тысяч тенге за услуги юриста Земфире Стыковой. Управлению здравоохранения, при этом, ничего не предъявили, пояснив, что вины чиновников здесь нет.

Земфира Стыкова рассказала, что намерена деньги направить вновь на лечение и реабилитацию. В частности, есть проблемы по урологической части и после эпидуральной анестезии боли в позвоночнике. Предстоят и встречи с психологом.

"У меня до сих пор остался страх после всех этих операций. Мне кажется, что если я что-нибудь не то сделаю, у меня опять начнется все. Состояние не хорошее. Мне нужен психолог хороший, он стоит дорого. Мне нужна помощь. Также у меня есть мужчина, он был до операции и сейчас есть. Он хотел уже уходить, потому что как бы свои обязанности как женщина я не выполняла и не выполняю до сих пор, потому что вот это страх. Интимная жизнь из-за этого сошла на ноль", — пояснила Земфира Стыкова.

Кстати, решение суда еще не вступило в законную силу, и представителей больницы есть возможность его обжаловать. Земфира Стыкова заявила, что готова к повторным разбирательствам.