Жизнь со свекровью - самая частая причина разводов в Казахстане

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Семейный судья из Астаны Жанна Бакирова рассказала о причинах разводов среди казахстанцев и регионах, где молодым людям чаще всего не удаётся ужиться вместе. Речь об этом шла на международной научной конференции "Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.

C 2018 года Верховным cудом РК запущен пилотный проект "Семейный суд". Его цель - создание оптимальных условий для разрешения семейных споров с учётом интересов детей.

В Астане проект реализуется на базе Алматинского районного суда. Совместными усилиями судей, медиаторов и психологов проводится огромная работа по снижению количества разводов в столице.

"Вызывает озабоченность рост количества зарегистрированных разводов. В 2020 году показатель составлял 48 002 разводов, в 2021-м - 48 239 случаев. То есть каждый третий брак заканчивался разводом. Анти-лидерами по разводам в 2021 году стали Алматы – 5 281 случай, Карагандинская область и Астана – 4 717 и 4 296 разводов соответственно", - сказала спикер.

По её словам, семейный суд не просто регистрирует решение пары о разводе, а становится рубежом, где помогают сохранить брак.

"Если говорить о причинах развода семейных пар, на первом месте (61 процент) - "вмешательство родственников". Чаще всего такая причина отмечается у молодых семей, когда совместное проживание с родителями (чаще супруга) приводят к бытовым трениям и вызывают трещину в отношениях молодых. На втором месте "несходство характеров" – 41 процент. На третьем – "измена" (36 процентов). Во все случаях отмечается нежелание сторон понять друг друга, разрешить острый конфликт", - отметила судья.

По её наблюдениям, молодая пара, преодолевая кризис первых лет брака, при отсутствии квалифицированной помощи семейных психологов, накапливает груз "прошлых ошибок", который может дать о себе знать в более зрелом периоде.

"По данным статистики, чаще всего на развод подают люди в возрасте от 30 до 34 лет, которые прожили в браке более пяти лет. Первый шаг чаще делают женщины", - сказала судья.

Она предложила знакомить подростков в возрасте 14-16 лет в школе и дома с пониманием семьи, ролей отца, матери, рассказывать о семейных обязанностях, семейных конфликтах и способах их разрешения.

"Важно укреплять службу семейных психологов, которые могут помочь, консультировать, проводить уроки и лекции в учебных заведениях. Необходимо квалифицированное обучение молодых людей основам семейной жизни, также в обязательном порядке направлять семейные пары, вступающие в брак и подающие на развод, к семейным психологам в рамках бесплатной помощи. Это должно быть не номинальное посещение кабинета психолога, а реальная работа с парами. И только после консультации психолога, который в заключении пишет о невозможности примирения пары, следует принимать к рассмотрению заявление на развод семейных пар", - заявила судья.

Она отметила, что распад семьи - не только личностная, но и общественная проблема, так как это приводит к ухудшению демографической ситуации, снижению работоспособности граждан, увеличению одиноких людей, появлению неполных семей. Развод тяжело сказывается на эмоциональном состоянии детей, некоторые из них ощущают себя несчастными в течение всей последующей жизни, закрываются в себе или становятся агрессивными. Это может привести и к детским и подростковым суицидам, а также маргинальному поведению в обществе.

"Мы понимаем, что универсальных рецептов семейного счастья нет. Между тем, судьи семейного суда обращают внимание пар на то, что основой долгой и счастливой семейной жизни является взаимное уважение супругов. Судьи не устают повторять, что супруги не должны стремиться переделать друг друга, ведь все мы разные", - заключила она.