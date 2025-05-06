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Жизнь после подвига: 2,5 тысячи ветеранов ежегодно получают лечение в Астане

Средний возраст пациентов - 70 лет.

Сегодня, 17:10
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: Минздрав РК

В Центральном клиническом госпитале для ветеранов в Астане ежегодно получают медицинскую помощь порядка 2,5 тысячи пациентов, среди которых участники и инвалиды ВОВ, воины-интернационалисты, чернобыльцы, жертвы политических репрессий, пострадавшие от радиации Семипалатинского полигона и другие приравненные категории. Средний возраст пациентов госпиталя составляет около 70 лет, передаёт BaigeNews.kz

В стенах стационара оказывается полный спектр консультативно-диагностической помощи, включая рентгенографию, ФГДС, УЗИ всех видов, ЭКГ, СМАД и другие виды обследований. 

В учреждении действует отдел госпитальной фармации с асептическими блоками, собственной лабораторией и кухней, где под контролем врача-диетолога готовится лечебное питание.

В преддверии Дня Победы госпиталь посетили депутаты Сената Парламента. Визит прошел с участием  вице-министра здравоохранения Тимура Муратова и директора госпиталя Динары Уразалиной.

Депутаты ознакомились с условиями оказания медпомощи, осмотрели отделения, пообщались с пациентами и медперсоналом. В центре внимания — реализация законодательных норм, обеспечение ресурсами и уровень социальной поддержки ветеранов и приравненных к ним категорий граждан.

 Сенаторы отметили важность дальнейшего укрепления военно-медицинской системы страны, включая совершенствование нормативной базы и развитие межведомственного взаимодействия.

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