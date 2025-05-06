Жизнь после подвига: 2,5 тысячи ветеранов ежегодно получают лечение в Астане
Средний возраст пациентов - 70 лет.
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В Центральном клиническом госпитале для ветеранов в Астане ежегодно получают медицинскую помощь порядка 2,5 тысячи пациентов, среди которых участники и инвалиды ВОВ, воины-интернационалисты, чернобыльцы, жертвы политических репрессий, пострадавшие от радиации Семипалатинского полигона и другие приравненные категории. Средний возраст пациентов госпиталя составляет около 70 лет, передаёт BaigeNews.kz.
В стенах стационара оказывается полный спектр консультативно-диагностической помощи, включая рентгенографию, ФГДС, УЗИ всех видов, ЭКГ, СМАД и другие виды обследований.
В учреждении действует отдел госпитальной фармации с асептическими блоками, собственной лабораторией и кухней, где под контролем врача-диетолога готовится лечебное питание.
В преддверии Дня Победы госпиталь посетили депутаты Сената Парламента. Визит прошел с участием вице-министра здравоохранения Тимура Муратова и директора госпиталя Динары Уразалиной.
Депутаты ознакомились с условиями оказания медпомощи, осмотрели отделения, пообщались с пациентами и медперсоналом. В центре внимания — реализация законодательных норм, обеспечение ресурсами и уровень социальной поддержки ветеранов и приравненных к ним категорий граждан.
Сенаторы отметили важность дальнейшего укрепления военно-медицинской системы страны, включая совершенствование нормативной базы и развитие межведомственного взаимодействия.
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