В Центральном клиническом госпитале для ветеранов в Астане ежегодно получают медицинскую помощь порядка 2,5 тысячи пациентов, среди которых участники и инвалиды ВОВ, воины-интернационалисты, чернобыльцы, жертвы политических репрессий, пострадавшие от радиации Семипалатинского полигона и другие приравненные категории. Средний возраст пациентов госпиталя составляет около 70 лет, передаёт BaigeNews.kz.

В стенах стационара оказывается полный спектр консультативно-диагностической помощи, включая рентгенографию, ФГДС, УЗИ всех видов, ЭКГ, СМАД и другие виды обследований.

В учреждении действует отдел госпитальной фармации с асептическими блоками, собственной лабораторией и кухней, где под контролем врача-диетолога готовится лечебное питание.

В преддверии Дня Победы госпиталь посетили депутаты Сената Парламента. Визит прошел с участием вице-министра здравоохранения Тимура Муратова и директора госпиталя Динары Уразалиной.

Депутаты ознакомились с условиями оказания медпомощи, осмотрели отделения, пообщались с пациентами и медперсоналом. В центре внимания — реализация законодательных норм, обеспечение ресурсами и уровень социальной поддержки ветеранов и приравненных к ним категорий граждан.

Сенаторы отметили важность дальнейшего укрепления военно-медицинской системы страны, включая совершенствование нормативной базы и развитие межведомственного взаимодействия.