Жизнь после ЧС: аким Экибастуза отчитался о ситуации в городе

Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области

Аян Бейсекин заявил, что параметры теплоносителя в Экибастузе, где из-за крупной коммунальной аварии с 28 ноября по 8 декабря был объявлен режим ЧС, сейчас в ноорме, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Об этом аким Экибастуза отчитался на очередном заседании оперативного штаба, прошедшего под руководством главы региона Асаина Байханова.

По словам Аяна Бейсекина, жалобы на недостаточно комфортную температуру ещё поступают, но 90 процентов остававшихся без тепла многоэтажек уже прогрелись.

Как и планировалось, аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря были полностью завершены.

Подходят к концу текущие внутриквартальные ремонты. В них задействованы 126 человек. Продолжаются работы по возмещению ущерба жителям города.

"Всего от экибастузцев было принято 905 заявлений. По результатам комиссионного обследования в 244 жилищах выявлены повреждения различной степени. 53 квартирам потребовались масштабные ремонты, в 38 из них работы уже близятся к завершению. Десять задействованных бригад обеспечены всеми необходимыми материальными ресурсами", — доложил Аян Бейсекин.

Как сообщил генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин, с учетом погодных условий в городе продолжат работу по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях. Дополнительно ремонтируются и вводятся в строй резервные насосы.

Аким области подчеркнул, что при проведении работ важно сохранить устойчивые параметры теплоподачи с отключением минимального количества домов.

Асаин Байханов призвал руководство Экибастуза и теплоснабжающей организации, не зацикливаясь на текущем моменте, с привлечением всех заинтересованных сторон готовить перспективные планы реконструкции действующих городских сетей и уже сейчас продумать предстоящие весенние и осенние гидравлические испытания с заменой неисправной и установкой дополнительной запорной арматуры, которая сокращает сектора отключения.

Первый отчёт по планам глава региона запросит уже на следующей неделе.

Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ.

В городе горняков временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

Режим ЧС в Экибастзе продлился до 8 декабря, после чего его отменили.

К работе уже приступили комисии по оценке ущерба в квартирах экибастузцев. Жителям обещают сделать перерасчёт в квитанциях за тепло, а также компенсировать затраты на электричество за те дни, когда люди активно пользовались обогревателями. Кроме того, оценивают пострадавшее от аварии имущество: состояние жилища, требующего ремонта, испорченной мебели и бытовой техники.

Между тем, после аварии в Экибастузе в Казахстане разрабатотают специальные инструкции для населения, чтобы люди знали, как вести себя во время подобных ЧС.

На расширенном заседании правительства в понедельник в Астане Касым-Жомарт Токаев высказывался о ситуации в Экибастузе.

"Это реальная катастрофа. Ситуация показала, что у нас есть практика замалчивания накопившихся проблем, и эта практика привела к колоссальным потерям”, — сказал глава государства.

По словам вице-премьер-министра Романа Скляра, это первая такая крупная авария за всю историю Экибастуза с такими множественными порывами одновременно. В первые же часы было зафиксировано свыше 70 порывов, 15 из которых были крупными. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В течение суток было подключено 79 МЖК из 149 и часть жилого сектора.

В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Фото: пресс-служба акима Павлодарской области