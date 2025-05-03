Новорожденной девочке потребовалась экстренная транспортировка в больницу из города Алтая в Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ребёнок был в тяжелом состоянии. Учитывая важность каждой минуты, сотрудники Минздрава обратились за помощью к спасателям.

"Опытные пилоты Казавиаспас МЧС Евгений Гончаров и Олег Алфеев оперативно доставил младенца в сопровождении бригады врачей санавиации в Усть-Каменогорск", — сообщили в МЧС.

Благодаря слаженным действиям пилотов и врачей ребенок и его мама были благополучно доставлены в медучреждение, где сейчас находятся под наблюдением специалистов.