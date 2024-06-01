Жизнь и безопасность каждого ребёнка зависит от взрослых: Динара Закиева обратилась к казахстанцам

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Динара Закиева поздравила казахстанцев с Международным днём защиты детей, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы гордимся вами - нашими умными, талантливыми, подающими надежды детьми! Я уверена, что вы станете достойными гражданами нашей страны. От чистого сердца желаю вам интересных и познавательных открытий, счастья, здоровья и благополучия! Уважаемые казахстанцы!

Рада поздравить вас с Международным днем защиты детей! В Казахстане мы традиционно отмечаем этот торжественный день. Он символизирует наше стремление обеспечить счастье детей! Безусловно, это самая главная ценность в нашей жизни!Но также, мы все должны осознавать, что защита детей, обеспечение их прав и создание благоприятных условий жизни – приоритеты для каждого члена общества! Безопасность и благополучие детей — наша общая цель. Жизнь и безопасность каждого ребёнка зависит от взрослых, и прежде всего, от его родителей. Как родители, мы должны всегда помнить о первоочередной ответственности за судьбу наших детей", — сказала Динара Закиева.

Она отметила, что, к сожалению, статистика говорит о том, что часто дети остаются в опасности. Ежедневно 3 детей погибают в результате падения из открытых окон, отравления, травм, в ДТП.

"Большинство трагедий, связанных с насилием, можно было бы предотвратить при оперативном реагировании. В 70% случаях окружающие просто не среагировали вовремя. Поэтому сегодня, в День защиты детей, я призываю всех, дорогие родители, взрослые, проявлять чуткость и ответственность, стать защитником ребёнка, помочь ему в сложной жизненной ситуации, поддержать и не допустить насилия, жестокости в отношении детей!", — заявила Динара Закиева.