Живёт ли рядом педофил? Генпрокуратура РК опубликовала интерактивную карту
В Казахстане доступны данные о сотнях осуждённых за насилие над детьми.
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В Казахстане работает интерактивная карта, позволяющая гражданам узнать, живут ли в их районе люди, осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz.
Генеральная прокуратура предоставила общественный доступ к данным о 469 человек, привлечённых к ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей. Больше всего осуждённых зарегистрировано в Алматинской области — 46 человек. Меньше всего — в Северо-Казахстанской области (9 человек). В столице их 13, в Алматы — 15, в Шымкенте — 19.
Что показывает карта:
Каждая точка на карте — это адрес регистрации преступника. При нажатии на неё можно увидеть фамилию, имя, дату рождения и точный адрес проживания. В ряде случаев — даже фотографию.
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Интерактивный реестр существует с 2016 года, но пользователи неоднократно жаловались на его недоступность. Как сообщили в Генпрокуратуре, никаких технических сбоев с их стороны не было.
Кого вносят в список:
В базе — только те, кто совершил преступление против детей младше 14 лет, будучи уже совершеннолетним. Целью, по словам надзорного органа, является усиление контроля за потенциально опасными лицами и предотвращение рецидивов.
Полемика вокруг таких карт:
Идея публичных баз данных сексуальных преступников не нова — аналогичные реестры существуют в США, Канаде, Великобритании и других странах. Однако эксперты по всему миру продолжают спорить об их эффективности.
Некоторые исследования показывают, что такая регистрация не снижает риск повторных преступлений, а лишь усиливает стигматизацию и изоляцию. Сторонники же уверены, что карты помогают правоохранителям контролировать нарушителей и предупреждать преступления.
Казахстан — в числе первых в регионе:
Интересно, что на опыт Казахстана в 2021 году ссылались власти Кыргызстана, рассматривая создание аналогичной карты.
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Ранее мы писали о том, что педофила приговорили к пожизненному заключению в области Абай.
Накануне соседа винили в изнасиловании 13-летней девочки в Алматы.
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