В Казахстане работает интерактивная карта, позволяющая гражданам узнать, живут ли в их районе люди, осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz.

Генеральная прокуратура предоставила общественный доступ к данным о 469 человек, привлечённых к ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей. Больше всего осуждённых зарегистрировано в Алматинской области — 46 человек. Меньше всего — в Северо-Казахстанской области (9 человек). В столице их 13, в Алматы — 15, в Шымкенте — 19.

Что показывает карта:

Каждая точка на карте — это адрес регистрации преступника. При нажатии на неё можно увидеть фамилию, имя, дату рождения и точный адрес проживания. В ряде случаев — даже фотографию.

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Интерактивный реестр существует с 2016 года, но пользователи неоднократно жаловались на его недоступность. Как сообщили в Генпрокуратуре, никаких технических сбоев с их стороны не было.

Кого вносят в список:

В базе — только те, кто совершил преступление против детей младше 14 лет, будучи уже совершеннолетним. Целью, по словам надзорного органа, является усиление контроля за потенциально опасными лицами и предотвращение рецидивов.

Полемика вокруг таких карт:

Идея публичных баз данных сексуальных преступников не нова — аналогичные реестры существуют в США, Канаде, Великобритании и других странах. Однако эксперты по всему миру продолжают спорить об их эффективности.

Некоторые исследования показывают, что такая регистрация не снижает риск повторных преступлений, а лишь усиливает стигматизацию и изоляцию. Сторонники же уверены, что карты помогают правоохранителям контролировать нарушителей и предупреждать преступления.

Казахстан — в числе первых в регионе:

Интересно, что на опыт Казахстана в 2021 году ссылались власти Кыргызстана, рассматривая создание аналогичной карты.

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