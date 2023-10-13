"Живём в страхе": в Щучинске матери требуют защитить их сыновей от вымогательств

В Щучинске Акмолинской области началось рассмотрение громкого уголовного дела по вымогательству. На скамье подсудимых трое ребят, потерпевшими проходят пять человек. Но очевидно, что на самом деле и злоумышленников, и их жертв гораздо больше. Последние в большинстве своём молчат – из страха за здоровье и жизни. Это не гипербола, учитывая, что летом двое ребят получили огнестрельные ранения и попали в реанимацию, а буквально в 8 октября семья Бодаговых похоронила 19-летнего Романа – его нашли мёртвым на рельсах. По мнению матерей пострадавших, все эти страшные события – звенья одной цепи, и, если эти дела рассматривать в отдельности, она не прервётся. Местные жители уверены, что в городе орудуют несколько ОПГ. Корреспондент BaigeNews.kz выехал в Щучинск.

"Попадают" парни, кому есть 18 лет

Щучинск – маленький курортный городок в Акмолинской области, от "жемчужины Казахстана" находится всего 22 километрах. Только вот лихие девяностые для него, судя по разговорам местных жителей, не закончились.

Страдают парни от 18 лет. Род их деятельности, социальное положение, национальность особого значения, как мы поняли, не имеют. А всё потому, что совершеннолетним ребятам можно легко оформить кредиты и рассрочки. Схема незатейлива: злоумышленники просят у потенциальных жертв деньги в долг либо делают их "виноватыми" – мол, не так посмотрели, не то сказали и так далее. И если у несчастного в кармане и на карте пусто, предлагают мобильное решение – микрокредит. Едва ли нужно напоминать, что большинство банков сегодня выдают ответ всего за минуту. Запуганные парни послушно следуют указаниям.

А если отказываются, их "учат". Одним словом, ничего хорошего ждать не стоит. Вплоть до "воспитания" оружием. Убедительно – не поспоришь. Так, в одной из историй молодой человек случайно познакомился с неким Никитой, который, втёршись в доверие, попросил оформить на себя рассрочку. Обещал исправно платить и первый месяц даже сдержал слово. Но потом перестал. На звонки и смс не отвечал. Однажды парню, наконец, удалось договориться с Никитой о встрече, но тот приехал не один и не с пустыми руками. Направив пистолет, пригрозили убить. После такого рассрочка, разумеется, показалась чепухой.

Паренёк рискнул рассказать о произошедшем своей маме, а она оказалась боевая. Написали заявление, полиция приняла меры, и деньги вернули. Но теперь и женщина, и её сын живут в постоянной тревоге.

Отдал вымогателям пять миллионов

Другой житель Щучинска в общей сложности отдал вымогателям … пять миллионов тенге! Эту историю корреспондент услышал в пересказе от горожан.

"Не знаем, правда, сколько лет он на крючке и как угодил. Знаем, что сначала была одна сумма, потом обрастала другими "косяками". В итоге и его родители, и другие близкие родственники залезли в долги и кредиты: старались вытащить сына из кабалы. Должен был одним, потом оказался другим. То ли его перекупили, то ли отбили другие ОПГ – их в Щучинске три или четыре. Назначали время принести одну сумму, если не укладывался – приписывали дополнительную. Пацан совсем замучался, пытался уехать в другую часть страны, устроиться работать на закрытый объект. Даже родителям не говорил, куда. Рад бы уехать из Казахстана, но запрет – из-за проблемных кредитов", – рассказали местные.

Сейчас молодого человека вроде как оставили в покое: взять-то уже нечего.

"Был слух, что авторитет какой-то вписался за него. Может, поэтому отстали. Но даже если и так, всегда есть риск, что в будущем могут что-то на него повесить. Одним словом, сломали жизнь пареньку", – вздыхают собеседники корреспондента.

Говорить люди соглашаются только анонимно, без камеры и диктофона. Стараются опускать многие подробности, детали – боятся, что их "вычислят".

Местной полиции и властям не доверяют и защиты в них не видят. Скептически пожимают плечами: если хотели бы прекратить беспредел, сделали бы это давно. Ведь промышляет вымогательством в большей степени шпана. Высказываются и версии о "хороших отношениях с органами".

Итак, местная молодёжь с происходящим, похоже, смирилась. Взрослые, если и знали, то, скорее всего, каждый полагал, что его ребёнка беда минует. Так и жили.

Кто на скамье подсудимых?

…Зал судебного заседания Бурабайского райсуда. Атмосфера тяжёлая. Родственники подсудимых и пострадавших, не сговариваясь, скучковались.

Первые заняли передние сиденья одного ряда, другие – задние места и второй ряд. Во время объявленного судьёй перерыва то и дело звучат враждебные реплики.

На скамье подсудимых трое ребят. Под стражей находятся двое из них – Д. и П. Третьего – К. – доставили с опозданием: оказалось, он служит в армии.

Пострадавшие, очевидно, стараются не встречаться глазами с подсудимыми. Те же смотрят в зал открыто, смело, с улыбкой.

Все трое – жители Щучинска, двое ранее судимы. Первый – Д., ему 19 лет. Образование – девять классов, не имеет постоянной работы и источника дохода. Ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, тогда дело прекратили по статье 35 Уголовно-процессуального кодекса (часть 1 пункт 12).

Второй обвиняемый – П., ему 24 года. Образование – высшее. Тоже в прошлом имеет эпизод – умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (статья 108 Уголовного кодекса). Его дело так же прекращалось.

Третий подсудимый – 19-летний К. Оказалось, он сейчас проходит срочную воинскую службу. Как мы поняли, сначала у него была мера пресечения – залог, а потом он отправился в армию. И теперь, как пояснила председательствующий судья по делу Салтанат Иргебаева, меру пресечения изменили на доставку по месту службы. Образование – неоконченное высшее, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Придрался за "неправильное поведение"

В обвинительной части пять эпизодов, которые произошли с января по май этого года. В документе говорится, что 27 января подсудимый встретил в "районе девятиэтажек" по улице Ауэзова малознакомого Л., придрался к нему за "неправильное поведение" (тот якобы задел плечом) и назначил встречу на следующий день. 28 числа Д. потребовал "загладить свою вину" ста тысячами тенге. Л., понимая, что слабее, передал свой мобильный телефон, и тот начал самостоятельно оформлять заявку на микрозаем. Но банк одобрил лишь 10 тысяч, остальные 90 "виноватый" Л. попросил взять в кредит своего друга.

Другой эпизод, по озвученной прокурором информации, случился уже весной. Вечером 26 апреля Д. остановил опять же малознакомого 19-летнего Жаслана Н. Пожаловался на финансовые трудности и попросил деньги, тот отказал.

"Угрожая физической расправой, Д. отобрал у того из рук телефон. Угрожая, потребовал код блокировки банковского мобильного приложения, тот, будучи напуганным, назвал. Там было 20 тысяч, и Д. перевёл их на номер своей девушки", – зачитал прокурор. События происходили по улице Коммунистической в районе гаражного кооператива.

6 мая Д. (согласно обвинительному акту) встретил по улице Абылай хана в районе торгового дома Даурена А. и стал просить деньги. Получил отказ, но в итоге обманом уговорил сдать его телефон стоимостью 149 тысяч тенге в ломбард. Вырученные деньги, разумеется, полностью оставил себе.

29 мая днём Д. встретил в районе колледжа 19-летнего Алексея Д. Он узнал, что тот ранее занимал у третьего лица деньги и не отдал в срок. Используя этот повод, потребовал у парня 20 тысяч. Денег не оказалось, и Алексей попросил время до вечера. За "отсрочку" Д., как утверждает обвинение, увеличил "долг" до 50 тысяч.

В пятом эпизоде фигурируют уже двое других подсудимых. 30 мая Д., П. и К., распределив между собой роли (информация из обвинительного акта), отправились в район магазина по улице Амангельды. Ребята искали Константина К.

"После двенадцати ночи, то есть уже 31 мая, взяв из багажника в руки и используя в качестве орудия преступления – неустановленные следствием нож и Г-образную металлическую дубинку, под угрозой применения насилия, стали задавать Константину вопросы о его знакомом Романе Вышинском. При этом они спрашивали, готов ли он отвечать за поступки Вышинского здоровьем либо материально, подразумевая деньги", – озвучил на суде прокурор.

Константин, понимая, что их больше, и они вполне могут претворить угрозы в жизнь, зная, что они промышляют вымогательством, полностью согласился на условия. Троица потребовала оформить кредит. Д., отобрав телефон, направил в мобильном приложении банка заявку на 200 тысяч – банк одобрил 120.

По каким статьям судят?

Таким образом, П. и К. подозреваются в совершении вымогательства в группе лиц по предварительному сговору.

Д. проходит нескольким статьям – 194 части первой, пункты 2 и 3 части второй Уголовного кодекса – вымогательство, совершённое под угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору, неоднократно; 191 часть первая (грабёж); 190 часть первая (мошенничество).

Вымогательство, совершённое под угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору, неоднократно наказывается ограничением либо лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

На вопросы судьи, желают ли они выразить суду своё отношение к обвинению, заключить с прокурором процессуальное соглашение, подсудимые ответили отрицательно.

"Вину не признаю, процессуального соглашения с прокурором заключать не буду", – таков был ответ каждого из троих.

"Дела по вымогательству и стрельбе нужно объединить"

Один из потерпевших обратился к судье с ходатайством о приостановлении рассмотрения дела.

"Заявляю ходатайство о том, чтобы разделённое уголовное дело по факту стрельбы и вымогательства было объединено. И добавлена уголовная статья об организованной преступной группе, так как из уголовного дела по вымогательству вытекает уголовное дело по стрельбе. И в двух уголовных делах фигурируют одни и те же лица, находящиеся в данный момент на скамье подсудимых", – пояснил молодой человек.

Здесь уместно пояснить, о какой стрельбе идёт речь. Если смотреть по хронологии, она произошла ровно на следующий день после описываемых в пятом эпизоде событий. 31 мая трое подсудимых расспрашивали о Романе Вышинском, а 1 июня около полуночи в окрестностях одного из магазинов прозвучали выстрелы. Чуть позднее стало известно о том, что двух ребят – Альдена Есимжанова и Романа Вышинского забрали в больницу с огнестрельными ранениями. Состояние обоих было тяжёлым, Романа ранили в сердце, его экстренно прооперировали. Полиция провела досудебное расследование по уголовной статье "Покушение на убийство".

Таким образом, речи о вымогательстве в этом деле нет. Как и в деле о вымогательстве не упоминается о стрельбе. Судья отклонила ходатайство об их объединении.

"Суд считает, нет необходимости приостанавливать производство по делу, поскольку в суде нет этого дела (о стрельбе – Прим. авт.). Поэтому оснований для приостановления не имеется. Суд не может пояснить по тем делам, которые находятся на стадии досудебного расследования", – отметила Салтанат Иргебаева.

По информации руководителя пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнары Пинчук, следствие по делу о стрельбе (статья "Покушение на убийство") завершено. Дело находится на изучении в прокуратуре, после его должны передать в суд. Подозреваемый по нему – один – Ч.

После того, как молодых ребят увезли в больницу с огнестрелом, несколько матерей Щучинска записали видеообращение к руководству страны. Они заявили, что город уже долгое время держит в страхе преступная группа, промышляющая вымогательством денег под угрозой расправы. Более того, женщины озвучили их имена. По их словам, бездействие властей и ответственных органов порождает ощущение безнаказанности, а следом – произвол.

"Летом мы обратились с мольбой – чтобы сверху вмешались и прекратили череду страшных событий. Были вымогательства, были огнестрельные ранения и реанимация. Мы боялись самого страшного. И сегодня оно случилось", – говорят мамы ребят.

Миллион, чтобы жить?

Самое страшное, действительно, случилось. Неделю назад на железнодорожных рельсах обнаружено тело Романа Бодагова. Ему было всего 19. Поначалу ответственные органы склонялись к версии суицида и смерти по неосторожности. Полиция на транспорте призвала жителей переходить пути в установленных местах.

Но в понедельник, на следующий день после похорон в социальных сетях появилось видеообращение матери погибшего к президенту Казахстана. Она заявила: сына убили, а перед этим у него вымогали деньги. Родственники написали заявление в полицию и предоставили доказательства. Касым-Жомарт Токаев крик о помощи безутешной матери услышал и взял дело на особый контроль. Сразу после реакции первого лица государства МВД возбудило уголовные дела по статьям о доведении до самоубийства и вымогательстве.

Надежда Бодагова согласилась дать интервью, но застать дома её не удалось. У матери даже нет возможности оплакать свое горе, ей приходится проводить много времени в райотделе полиции.

Семья живёт в маленьком домике на две квартиры. Из обстановки – всё самое необходимое. Больших денег здесь точно никогда не было.

Между тем, городской паблик Tirazh.kz восстановил хронологию последних дней Романа. В ней фигурируют информация о миллионе тенге, который студента якобы обязали взять в кредит, и фамилии обидчиков погибшего парня. Их корреспондент не раз слышал от жителей, одна из них, к слову, фигурировала в информации о стрельбе 1 июня. Оба продолжают оставаться на свободе.

"Какое ещё горе должно случиться, чтобы нас услышали?!"

Матери уверены, все эти страшные события – звенья одной цепи.

"Летом мы записали видеообращение, чтобы не допустить трагедии! Вы знаете, как нам было тяжело – ходить по кабинетам, доказывать? Нас просили удалить это видео. Кто? Органы. Но мы не сдались, не удалили. Смерть Романа показала, что мы своим обращением-мольбой никому не раскрыли глаза! Что ещё должно произойти, чтобы нас, наконец, услышали?", – восклицает Анастасия Гобузова.

У её сына тоже вымогали деньги, угрожали ножом. Парень написал заявление.

"Казалось бы, с преступностью мириться нельзя. В колледж время от времени приходят участковые, ведут профилактическую работу. Мол, обращайтесь сразу, не молчите. Вот мой сын пошёл, рассказал конкретно, где вымогали, кто, фамилии, нож, всё – нет состава преступления! Нам отказ пришёл, не довели до суда", – сокрушается женщина.

Светлана Вышинская – мама того самого молодого человека, в которого стреляли и ранили в сердце. О тех событиях женщина и сегодня не может говорить без слёз.

"Эти дни были для меня адом, – Светлана делает большие паузы, чтобы восстановить дыхание. – Потом я начала приходить в себя и осознавать: надо наказывать, иначе дети так и будут страдать. Мы сегодня ходатайствовали, чтобы наши дела соединили. Дело о стрельбе и дело о вымогательстве – там одни и те же участники. После вымогательства пошла стрельба. Преступления продолжаются, и трагедия в семье Бодаговых – убедительное тому подтверждение".

Матери уверены: в городе орудуют организованные преступные группы.

"Почему наше дело разъединили, когда одни и те же фигурируют и в перестрелке, и вымогательстве? Они требовали с наших мальчишек деньги, назначили им "стрелу". Наши туда поехали, и в них 1 июня стреляли. Стрелял другой человек, но это ОПГ. Я работаю парикмахером, у меня много знакомых, которые рассказывают. Чуть исполняется 18 лет ребятам, и вот эти начинают вымогать", – с возмущением говорит Анастасия Гобузова.

В комментариях в соцсетях некоторые пользователи заявляют, что и среди пострадавших есть те, кто тоже занимался "таким".

"Боялся остаться калекой"

Вернёмся в зал судебного заседания. Поводом для конфликта между Д. и первым пострадавшим, по его словам, стало то, что, проходя мимо, они "как-то задели друг друга". На замечание последовал неосторожный ответ, который Д. не понравился. Парни обменялись телефонами и на следующий день встретились.

"На лестничной площадке он начал объяснять, что я поступил неправильно, и с моей стороны это очень плохой поступок в его сторону. Он сказал: давай трогать не буду, замажь, поставь мне такую-то сумму. Поначалу просил больше, но потом, можно сказать, смягчился", – рассказал Л., отвечая на вопросы прокурора. Фамилию не называем по просьбе самого пострадавшего.

При этом он подчеркнул, что претензий к подсудимому Д. не имеет. Материальный ущерб – 100 тысяч тенге – ему полностью возместили. Об этом молодой человек периодически напоминал. Деньги привёз отец Д.

Другой момент, который, судя по всему, был для него ключевым – сам он вроде как не проявлял инициативы написать заявление.

"Это же лето было. До меня никто дозвониться не мог, так как я по собственной причине сменил номер. Они (сотрудники УБОП) пытались до меня дозвониться, далее они вышли на моих родителей… Мы с ними встретились. "Было такое?" "Да, было". И на следующий день сказали, мы за тобой приедем, напишешь заявление. Я, честно говоря, не хотел даже ехать… Потом они позвонили, я сказал, сегодня не могу, уехал… И всё, они около недели мне постоянно звонили. Я: ладно, всё, хорошо, я не хочу, чтобы вы мне постоянно звонили. Поехал и написал", – рассказал на суде Л.

На вопрос прокурора, почему он беспрекословно согласился передать Д. деньги, пострадавший ответил, что переживал за состояние родных. В особенности супруги, которая ждала ребёнка.

"Чтобы не разгласить всю эту ситуацию. Если бы я не согласился, пошли другие конфликты, о которых бы узнали уже мои родственники", – пояснил Л. на суде.

В свою очередь, прокурор зачитал отрывок из первоначальных его показаний:

"Данные угрозы я принимал всерьёз, испытывал сильный страх и психологическое давление со стороны Д. Так как сам физически слабее его, я боялся получить телесные повреждения. Более того – остаться калекой от противоправных действий в отношении меня".

Следующее заседание назначено на 23 октября.

Люди в масках и с автоматами

Страх – сегодня это, пожалуй, главная эмоция в городе.

"Если проблеме не положат конец, нам надо собираться и уезжать, прятать наших детей. Всё бросать – учёбу, дома. Потому что страшно, у меня ещё дочь растёт. Если им позволить такой разгул, пойдёт цепочка преступлений. Вы посмотрите на них – сидят, улыбаются. Недавно были в нашем суде аналогичные процессы по вымогательству – они завершились условкой. Хотя было очень много доказательств. И те, кто получили условные сроки, пришли на первое заседание, и нам в глаза смеялись. А мы стоим и боимся", – призналась Анастасия Гобузова.

Есть ещё одна очень важная деталь в происходящем – люди не верят в правоохранительные органы, во власть. Не верят в то, что кто-то в Бурабайском районе заинтересован их защитить. И эта безысходность замыкает порочный круг.

Надежда забрезжила после новости о том, что президент Казахстана взял дело о гибели Романа Бодагова на особый контроль.

К слову, в Щучинске можно увидеть полицейских в компании с людьми в чёрном, масках и с автоматами в руках. В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области ответили, что проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правовопрядок" с привлечением бойцов СОБРа.

Люди ждут тщательного и объективного расследования, которое раз и навсегда положит конец вымогательству в городе, который находится в двух десятках километров от визитной туркарточки страны.

Фото и видео Асель Турар