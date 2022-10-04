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Живём, как в общественном туалете: жильцы ЖК в Астане задыхаются от запаха канализации
Жители сразу нескольких престижных жилых комплексов Астаны задыхаются в собственных квартирах. Проветрить жильё они тоже не могут, под окнами находится заброшенный канализационный узел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Жилой комплекс и находящиеся рядом дома на левом берегу столицы построены недавно. Квартиры в них продавали по цене комфорт-класса. Люди покупали жилье, рассчитывая на престиж, качество, удобства и развитую инфраструктуру. Но как только отметили новоселье, поняли, что о комфорте стоит забыть. Всё потому, что в воздухе стоит удушающий запах нечистот.
"Очень странно, что такая проблема в Астане. Можно сказать, в центре левого берега. Ужасный запах. Гулять невыносимо, от запаха голова начинает болеть", - рассказал житель Астаны Адлет Секенов.
"Благоухает" конструкция во дворе. По словам жителей, канализационная насосная станция была здесь ещё до того, как район начали плотно застраивать высотками.
Запах настолько едкий, что спрятаться от него люди не могут, даже закрывшись в собственных квартирах.
"Мы практически не открываем окна, потому что запах канализации заходит в квартиру. Невозможно дышать. Дети наши задыхаются", - рассказали жители.
Запах крепчает во время ветра и дождя.
"Мы живем как будто в общественном туалете. Извините меня, но оно так и есть. Постоянный этот запах. Во-первых, он вреден для здоровья. Здесь повышенная концентрация серы в воздухе. Мы вызывали даже СЭС, делали замеры, и эти замеры показали очень повышенные показатели именно серы", - заявил житель столицы Адлет Есбергенов.
Заброшенный канализационный узел представляет серьезную угрозу для жизни. Десятиметровый подземный резервуар, затопленный отходами человеческой жизнедеятельности, может обрушиться в любой момент, оставив на своем месте огромную воронку. Этого и боятся люди. Они уже не раз писали коллективное письмо в акимат, но чиновники принимать меры не спешат.
"Будут запрошены финансовые средства на разработку проектно-сметной документации. После будет разыгран конкурс на разработку ПСД. Как получим заключение экспертизы государственной, будем вести строительно-монтажные работы по переносу данной КНС", - сообщил руководитель отдела управления топливного энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Ануарбек Исеналиев.
С мертвой точки, по словам чиновников, дело должно сдвинуться к весне. Закончить операцию по ликвидации опасного сооружения обещают до конца следующего года.
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