"Живём как на войне": поселок Жолымбет трясет после взрывов на золотом руднике

Дома жителей окраины посёлка Жолымбет, что в Акмолинской области (120 км от Астаны), разрушаются буквально на глазах: в них трескаются стены, проседают окна в проёмах и поднимается пол. Причина, говорят сельчане, в ежедневных взрывных работах на расположенном по соседству крупном золотодобывающем руднике. Каждый раз после таких взрывов, по словам людей, в воздухе поднимаются клубы пыли, а сами они ощущают едкий запах. Из-за этого им приходится закрывать окна в домах и не выходить на улицу. Сельчане устали от каждодневных взрывов под окнами и просят властей обратить внимание на их проблему, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Эти жилые дома на окраине Жолымбета и рудник разделяет дорога. По словам сельчан, расстояние между ними - менее пятидесяти метров. Длину от дома до колючего забора, за которым и ведётся бурная добыча драгоценной руды, люди замеряли неоднократно. При этом близость таких карьеров к жилым домам регулируется в законе санитарными нормами.

К слову, несмотря на то, что компания, которой и принадлежит рудник, считается крупнейшей в стране и зарабатывает миллиарды, люди живут в посёлке скромно.

На ближайшей к руднику улице Байтурсынова, жители которой и обратились к нам за помощью, не проложен асфальт, нет освещения. А дети вынуждены в буран и морозы добираться до школы пешком.

От интенсивных взрывных работ на соседнем карьере, в домах сельчане стали находить трещины. Им приходится всё время замазывать их. На месте залатанных трещин после очередных взрывов, говорят люди, тут же появляются новые.

Коренная жительница Жолымбета Алмагуль Ибраева не скрывает эмоций. От рудника, говорит женщина, не только разрушается их имущество, но и страдает здоровье.

"Всё рушится. Мой саманный дом не выдерживает. Накипело! Сделайте уже что-нибудь! После каждого взрыва мы вынужденны всё бросать и заходить в дом. Страшно жить. У каждого второго онкология, проблемы с щитовидной, давление. Ладно, мы уже пожилые, детей жалко. Они дышат этой пылью, растут в таких условиях, хотим уже жить по-человечекски, это наш крик души", - делится женщина.

Как только раздаётся взрыв, рассказывает Алмагуль Ибраева, в её доме открываются двери, а в проёмах окон проваливаются стёкла.

По словам другой жительницы окраины посёлка Риммы Толеубаевой, из-за поднимающейся пыли им приходится закрывать окна в доме.

"Форточки откроешь, полный дом пыли. Белье на улице не вывесить. Весь дом трескается, сколько ремонт делаем. Каждый год вкладываемся, всё падает, когда взрывают на руднике. У меня четверо внуков маленьких, помимо них на на нашей улице сколько детей. Мы уже на пенсии, все больные, больше всего детей жалко, растут в таких условиях, дышат неизвестно чем. У дочери зоб. Это уже не дело", - возмущается жительница посёлка.

Римма Толеубаева говорит, что недавно в центре посёлка отремонтировали дороги, но их улицы ремонт не коснулся.

Ещё один коренной житель Жолымбета Абай Бегалинов рассказывает, что в посёлке нет не только нормальных дорог, но и освещения. Особенно тяжело по таким дорогам ездить зимой.

"Кругом нас окружает шахта. Они здесь всё время палят и палят, всё ближе к нам идут. Про газ и пыль я вообще молчу. Сделайте так, чтобы мы жили по-человечески, всё внутри уже накипело", - высказывается мужчина.

Соседи по очереди рассказывают о жизни в Жолымбете. Одна из жительниц Асель Хамидулина обращает внимание на то, что рудник в Жолымбете явлется одним из крупнейших.

"Рудник даёт много золота, обоготил многих людей, но почему-то для самих жителей, проживающих возле рудника, откуда и выходит столько золота, нет никаких условий. Нет дорог, нет освещения. Недавно проасвальтировали центр, а окраину, где мы все живем, просто оставили без внимания. Здесь зимой скорая не может проехать, хоть человек умирать будет. Дети пешком ходят и в мороз, и в буран, автобуса нет. А до школы идти порядком. Все эти взрывы наносят вред, чем люди дышат? Вы бы видели цвет этой пыли. Мы здесь собрались и просим помочь нам. Мы хотим жить в нормальных условиях", - делится Асель Хамидулина.

По словам соседки Гульжан Беймурзеновой, недавно в их доме треснула стена, после чего пришлось делать ремонт. Но и это ещё не всё.

"В уличном туалете после взрыва провалился пол, все уходит под землю. Где гарантия, что мы не уйдем под землю? Когда взрывают, пугаются дети, все слышно, это надо видеть, как движутся кровати. И дети могут упасть. Расстояние до рудника всего 48 метров. Как здесь жить? Работы как таковой здесь нет, люди бедствуют", - продолжает жительница Жолымбета.

"У меня трое детей", - начинает свой рассказ другая жительница посёлка Динара Рахимжанова. Она рассказывает, что старается не отпускать их днём на улицу.

"Окна не открыть, вечером только выходим, когда стихает. У меня годовалый ребенок. Представляете, ночью бесконечный грохот, гремит так, что он пугается. К маленьким врзывам дети уже относятся спокойно, но когда большой взрыв раздаётся, то младший вздрагивает. Если ветер не туда пойдёт, то вся эта жёлтая пыль летит в нашу сторону", - поясняет женщина.

По словам ещё одной сельчанки Светланы Котвановой во время взрывов в их доме дрожат не только стены, но и мебель.

"Карьер недалеко от нас, от взрывов всё в доме лопается, сервант трясётся, вся мебель. Постоянно приходится ремонт делать. Уже невозможно так жить", - вздыхает жительница Жолымбета.

По словам сельчан, из-за пыли, им приходится всё время стирать вещи и принимать душ. Однако воду в посёлке отключают ежедневно, а подают всего на два часа в сутки. Из-за этого порой люди не успевают набрать её и помыться.

К слову, соседи не сразу вспомнили имя ныне действующего акима посёлка, несмотря на то, что он занимает эту должность почти 7 лет. По телефону местный аким Еркин Ауезханов сообщил нам, что недовольство людей связано с пылью, которая доносится ветром со стороны карьера. По его словам, ранее из восьми близлежащих к шахте домов, людей переселили. А их жильё выкупили.

"В посёлке 4 180 человек проживает. Возле рудника находится 15 домов. Восемь уже выкупили. Люди жаловались на пыль, бывало, что в ветряную погоду пыль летела в сторону посёлка. Мы выходили на руководство компании, потом они прекращали работу, а вообще с ними работу ведем постоянно", - сообщил глава посёлка.

Он уверен, что проблема уже решена. Тем временем, в акимате Шортандинского района нам пообещали прокомментировать ситуацию позже и даже записали наш номер. Однако с нами никто так и не связался даже спустя неделю.

За разъяснениями мы обратились и непосредственно в компанию "Алтыналмас", которой и принадлежит золотодобывающий рудник. На наш вопрос о правомерности взрывных работ в ночное время, там пояснили, что на самом горно-обогатительном комплексе есть карьер и шахта. И, как следует из завуалированного ответа, именно на шахте и проводятся взрывы, которые и слышат люди ночами.

"В шахте взрывные работы производятся согласно графику взрывных работ, утвержденному техническим руководителем, два раза в смену. Разрешение на проведение взрывных работ получено от ГУ "Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Акмолинской области"", - ответили в компании.

На самом карьере взрывные работы, заверили нас, проводят только в светлое время суток и строго по графику. Кроме того, утверждают в "Алтыналмас", превышений загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны по результатам производственного экологического контроля за текущий год не выявили.

"Массовые взрывы в шахте производятся в среднем 1 раз в неделю на глубине 680 метров. Взрыв производится по сериям с замедлениями, что снижает влияние сейсмического воздействия. Также на карьере производятся взрывные работы в светлое время суток. При проведении взрывных работ на карьере устанавливаются сейсмические датчики для контроля сейсмического воздействия на здания и сооружения. Согласно данным сейсмографа, взрывные работы не превышают допустимых значений", - прокомментировали владельцы рудника.

Там добавили, что предпринимают все усилия, и технические новшества, чтобы снизить возможное сейсмическое воздействие на поселок Жолымбет.

В официальном ответе также добавили, что "Алтыналмас" активно инвестирует в развитие регионов, в которых имеет шахты и карьеры, принадлежащие компании. Там также напомнили о выплатах налогов в бюджет и социально-экономических проектах в посёлке.

К слову, о них компания активно рассказывает в партнёрских (рекламных) материалах, опубликованных в крупных информационных порталах. Другими словами, "Алтыналмас" не скупится на рекламу. Так, в одной из публикаций повествуется о счастливой жизни сельчан. В одном из абзацев говорится о поющих бабушках. Одна из них, к слову, вышла к нам, чтобы выразить своё недовольство ежедневными взрывами на руднике.

Мы попросили прокомментировать эколога Тимура Елеусизова снимки, на которых запечатлены жилые дома на окраине посёлка и сам рудник.

"На таком удалении от рудника не должны располагаться дома, там 1 000 метров должно быть удаление. Явно нарушение есть, ОВОС (экологическая оценка воздействия на окружающюю среду - прим.авт) надо поднимать и разбираться. Если рядом фабрика обогатительная, то обогащать они будут цианидом. Скорее всего, этот привкус во рту, возможно присутствует там за счёт выщелачивания цианида, который применяется в таких случаях. Но тут надо провести исследования, посмотреть оценку воздействия на окружающую среду. Но в такой близости не должен находиться карьер, так как он может нести угрозу жизни населения", - пояснил эколог.

Он советует жителям обратиться в прокуратуру, чтобы в отношении компании провели проверку.

Вице-министр экологии Мансур Ошурбаев сообщил нам, что санитарно-защитную зону определяет не его ведомство, а Минздрав.

"В любом случае это первая категрия, определяют её органы СЭС, то есть санитарно-защитную зону, однозначно, комитет санитарно-эпидемиологического контроля определяет в лице Минздрава. (...) Департаменты экологического контроля могут после открывать проверки. Сейчас конкретно не могу сказать проверяли или нет в посёлке Жолымбет", - ответил Мансур Ошурбаев.

Между тем, на сайте компании "Алтыналмас" сообщается, что на месторождении Жолымбет руду добывают комбинированным способом. Другими словами, открытым и подземным методом. Имеется собственная золотоизвлекательная фабрика по переработке руды. При этом производительность – порядка 500 тысяч тонн руды в год. Используется технология обработки, подразумевающая интенсивное цианидное и сорбционное выщелачивание.

По оценкам сервиса Statsnet.kz, оценочная годовая выручка компании "Алтыналмас" в 2023 году может составлять порядка 350 миллиардов тенге.

Фото, видео: Гульмира Нажарова.