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  • Живой товар: женщина продала новорождённых близняшек в Кызылординской области
polisia.kz Сегодня, 18:17
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Сегодня, 18:17
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Фото: polisia.kz

Живой товар: женщина продала новорождённых близняшек в Кызылординской области

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДП области установлено, что 44-летняя жительница области продала детей - двух близняшек, 2023 года рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".

"Подозреваемая установлена,  в настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация не подлежит публикации", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 18:17
81
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