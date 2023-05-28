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Животноводы из Жетысу планируют кооперацию
3,2 миллиарда тенге выделят области Жетысу на повышение благосостояния сельчан в рамках программы "Ауыл аманаты". Об этом стало известно на встрече заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова с населением Кербулакского района области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
Около 550 заявок на участие в программе было подано от жителей Жетісу, почти 90 процентов хотят выращивать скот, производить молоко. Инициаторы проектов по животноводству планируют создавать кооперативы.
"Объединение поможет получить кредит в размере 27 миллиона тенге, а в случае приобретения сельхозтехники 50 процентов её стоимости субсидирует государство. Благодаря кооперации можно централизовано заготовить корма, реализовывать готовую продукцию, вести бухгалтерию", — сообщил Алтай Кульгинов.
Кербулакский район привлекателен для туристов, в том числе зарубежных, поэтому инициативные сельчане предлагают также запустить проекты, связанные с туризмом.
В регионе есть потенциал выращивания сахарной свеклы. В стране всего несколько областей сажают эту культуру, при том, что республика испытывает острый дефицит сахара, который повышается в сезон. Чтобы не допускать дефицита, появилась хорошая возможность скооперировать личные подсобные хозяйства с крупными и развивать это направление.
В рамках программы "Ауыл аманаты" также поддерживаются якорные проекты — молочно-товарные фермы, которые будут обеспечивать потребителей молоком, произведенным в стране.
"Целью программы "Ауыл аманаты", утверждённой главой государства, является обеспечение занятости сельского населения. На республику уже выделено 100 миллиардов тенге для создания более 18 тысяч личных подсобных хозяйств на селе. Программа уникальна, по ней сельчанам предоставляются кредиты свыше восьми миллионов тенге под 2,5 процента. Учитывая высокий сельскохозяйственный потенциал региона, есть хорошие перспективы дальнейшего его развития", — подчеркнул вице-премьер.
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