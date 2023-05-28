Животноводы из Жетысу планируют кооперацию

Фото: primeminister.kz

3,2 миллиарда тенге выделят области Жетысу на повышение благосостояния сельчан в рамках программы "Ауыл аманаты". Об этом стало известно на встрече заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова с населением Кербулакского района области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Около 550 заявок на участие в программе было подано от жителей Жетісу, почти 90 процентов хотят выращивать скот, производить молоко. Инициаторы проектов по животноводству планируют создавать кооперативы.

"Объединение поможет получить кредит в размере 27 миллиона тенге, а в случае приобретения сельхозтехники 50 процентов её стоимости субсидирует государство. Благодаря кооперации можно централизовано заготовить корма, реализовывать готовую продукцию, вести бухгалтерию", — сообщил Алтай Кульгинов.

Кербулакский район привлекателен для туристов, в том числе зарубежных, поэтому инициативные сельчане предлагают также запустить проекты, связанные с туризмом.

В регионе есть потенциал выращивания сахарной свеклы. В стране всего несколько областей сажают эту культуру, при том, что республика испытывает острый дефицит сахара, который повышается в сезон. Чтобы не допускать дефицита, появилась хорошая возможность скооперировать личные подсобные хозяйства с крупными и развивать это направление.

В рамках программы "Ауыл аманаты" также поддерживаются якорные проекты — молочно-товарные фермы, которые будут обеспечивать потребителей молоком, произведенным в стране.