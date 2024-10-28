Живодерам вынесли приговор за сожжение собаки в Атырау

В Атырау в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено уголовное дело касательно двоих обвиняемых (один из них является несовершеннолетним) в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (п.2), 5) ч.3 ст.316 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение областного суда.

Судом установлено следующее:

Летом 2024-го подсудимые по предварительному сговору поймали на улице собаку, привязали к столбу. Один из них облил его бензином и поджег, а другой – несколько раз ударил животное железкой, что привело к его смерти. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде ограничения свободы сроком на полгода.

Подсудимые, полностью признав вину, раскаялись в содеянном и просили смягчить наказание.

Решение суда:

Санкцией п.2) ч,3 ст.316 УК предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 тысячи МРП, либо исправительных работ, либо привлечение к общественным работам до 400 часов, либо ограничение свободы до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок, а также права занимать определенные должности или определенной деятельностью до 2 лет или без такового.

В ходе рассмотрения дела судом из предъявленного подсудимым обвинения исключен квалифицирующий признак "публично или с использованием масс-медия, сетей телекоммуникаций или онлайн платформ" в связи с недоказанностью обвинения в этой части.

Подсудимые признаны виновными по п.2) ч.3 ст.316 УК.

С учетом смягчающих обстоятельств – чистосердечного раскаяния, молодости и отсутствия судимости, а также отсутствия отягчающих обстоятельств, им назначено наказание – ограничение свободы на 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.