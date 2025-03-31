Культурно-исторический центр Казахстана – город Семей – остро нуждается в здании театра. Три профессиональные труппы, балетный и музыкальный коллективы, больше 10 лет ютятся в здании музыкально-драматического театра имени Абая. Причина - оптимизация по-казахстански. Из-за этого актёрам приходится репетировать в ночные смены, пока весь город спит. Большая нагрузка ложится на декораторов и костюмеров, которые одевают и оформляют одновременно три коллектива. При этом хранить костюмы и реквизит почти негде. Как сегодня выглядит актёрская "коммунальная квартира" Семея, и почему её считают уникальной, в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Театральное чудо

За годы независимости в Казахстане построили восемь новых театров, пять из них - с 2019 года. Семейчане надеются, что эта тенденция придёт и к ним.

Сейчас на всю Абайскую область работает лишь один храм драматургии - Государственный казахский музыкально-драматический театр им. Абая. Его построили в 1972 году. На сегодня он является памятником архитектуры.

Плодотворный творческий союз архитекторов А. Байер, В. Белоусова и О. Смирнова сотворили уникальное театральное сооружение. Таких в СНГ всего два. Второй – в Украине. Его главная отличительная особенность - это невероятная акустика. То, как здесь, на малой и большой сцене, звучат голоса актёров и музыка - настоящее явление искусства.

Каждый спектакль в театре Абая - это не только игра, но и удивительная звуковая ткань, которая обволакивает зрителя. Это отмечают и именитые музыканты. Например, известный казахстанский скрипач Марат Бисенгалиев. Несколько лет назад накануне своего концерта он прошёл со своей скрипкой по главным сценическим площадкам Семея и удивил сотрудников театра своим вердиктом: "Здесь лучший звук в Казахстане", - сказал скрипач.

Кстати, своеобразной единицей измерения качества звука является шёпот актёра. Если его самую тихую речь слышно без помех на самых задних рядах, значит акустика на высшем уровне.

После сдачи здания в эксплуатацию, сюда переехали два театра - Казахский музыкальный драматический театр им. Абая и Русский драматический театр им. Достоевского. Две именитые труппы, лауреаты различных фестивалей, имеют многолетнюю историю. Казахской труппе 91 год, русская в этом году открыла 87-й сезон.

В 2014 году к ним присоединился молодёжный театр "Дарига-Ай". В результате пресловутой оптимизации молодых актёров "попросили" освободить ставший для них родным Городской дом культуры. Тогда никто не думал о том, что актёры лишаются личного пространства, которое так необходимо творческому коллективу.

Экономия и творческий замысел

Театр – это зрелище, которое должно завораживать. Чтобы в голове сложилась картинка, осталось послевкусие и захотелось прийти ещё раз, важно всё: игра актёров, декорации, звук, костюмы и даже запах. Мелочей здесь нет. Скорее, всё состоит из них. А учитывая, что три театра теснятся в хоть и уютном, но одном здании, заполучить овации зрителей не так просто. За театральными кулисами остаётся много трудностей.

Три театра в одном здании - всё равно, что коммунальная квартира. На три коллектива здесь работает по одному пошивочному, столярному цехам. Сотрудники элементарно не успевают. Дефицит времени и места вынуждает гасить творческие порывы, минимизировать траты, делая декорации скромнее.

Руководитель Русского драмтеатра имени Ф.М. Достоевского Раушан Тансбаева показала нам, в каких условиях сейчас идут репетиции, и что остаётся сценой.

"У нас всего две репетиционные площадки, большой и малый зал. Приходится их делить, подбирать время, а у нас кроме репетиций есть каждодневная работа. Кому-то из театров приходится уходить работать в ночь. А что значит для творческого человека работать ночью? Это очень восприимчивые, творческие, эмоциональные люди. Они должны морально отдыхать, чтобы выйти на сцену подготовленными", - рассказывает о театральных буднях Раушан Тансбаева.

В таких напряжённых условиях проходят творческие дни, недели и месяцы. Параллельно с репетициями и спектаклями, в театре проходят торжественные встречи, отчёты акимов, концерты по случаю государственных праздников, награждения, юбилейные вечера. То есть актёрам приходится делить свой зал с организаторами из числа госслужащих.

В результате самая большая концертная площадка зачастую занята. Нередко из-за этого приходится отменять или переносить спектакли. И это при том, что билеты раскупают в первую же неделю после запуска продаж.

"Это забирает наше репетиционное время. Но как бы мы ни возмущались, есть календарь республиканских мероприятий. А другого здания у нас в городе просто нет. Городу необходима дополнительная театральная площадка, чтобы мы могли вести здоровую конкуренцию. Ведь качество наших спектаклей зависит от репетиций", - говорит директор Русского драмтеатра.

Спектакль на полках

Наша экскурсия про закулисью театра состоялась за час до спектакля "Леди Макбет". Актёры в гримёрках ворожили над образами и готовились к выступлению. Сотрудники на сцене настраивали звук, наполняли зал ароматом специального театрального дыма, который окутывает подмостки. Мы выяснили, что спектакли пахнут смесью глицерина с дистиллированной водой.

А в одной из комнат снова пришёл в движение особый герой постановок - реквизит. Чемоданы, сундуки, посуда, шляпы, старинный шкаф, изразцовая тумба, барабан с патефоном. Это и многое другое хранится в самой волшебной кладовой театра - реквизиторском цехе.

Именно предметы помогают зрителю переместиться в ту реальность, которую пытается передать актёр. Все реквизиты - важная часть любого спектакля, некоторые хранятся здесь десятилетиями. Правда, на импровизированных полках. Из-за нехватки места предметы приходится складывать друг на друга. А при оснащении спектакля - перекладывать всё с места на место.

"Вот здесь с утра не было этого нагромождения. Оно появилось сегодня, когда я доставала реквизит. Жаль, что некоторые вещи из-за отсутствия у каждого своего места ломаются, приходят в негодность", - говорит заведующая реквизиторским цехом Валентина Суббота.

Каждая постановка имеет основу из реквизита и декораций, порой довольно объёмных. Но из-за нехватки места для хранения большие элементы всё реже появляются на сцене театра Абая.

"Все мы знаем, какую роль в спектакле играют декорации, бутафория. Однако сложно создавать громоздкие элементы, так как нет места для хранения. Вот здесь, за сценой, всё забито. Кое-какие декорации мы увозим в гараж, а при надобности - везём в театр. К сожалению, их качество в результате регулярной транспортировки страдает. С костюмами, естественно, такая же проблема. Здание рассчитано для одной труппы, а нас тут три. Поэтому хотелось бы большое пространство, чтобы рассредоточить то количество костюмов, обуви, которое мы имеем, чтобы был хороший доступ к ним", - добавила Раушан Тансбаева.

Оптимизация по-казахстански!

Рациональное отношение к ведению "культурного" хозяйства настигло не только молодёжный театр "Дарига-Ай". Ранее театр Достоевского вошёл в состав единого КГУ как труппа. Их просто упразднили. Хотя ранее все эти коллективы были самостоятельными театрами. Разумеется, это повлияло на финансирование и обеспечение. В случае строительства отдельного здания, руководители коллективов надеются на разделение в хорошем смысле. Нужно снова вернуться к прежнему опыту, говорят они.

"25 лет назад получилось так, что мы вошли в состав театра Абая как труппа. По документам мы исчезли как театр, хотя у нас почти 90-летняя история. На тот момент, возможно, это было неплохим решением, но на данный момент это не актуально. Если каждый театр сформируется в отдельное КГУ, то у каждого появятся свои цеха. А значит, качество декораций, костюмов будет ещё лучше, качество постановок выйдет на новый уровень. Мы сможем конкурировать за зрителя. А пока художественный, пошивочный и столярный цеха работают непрерывно. Порой остаются до поздней ночи. Три театра одновременно для них - это большая нагрузка. Мы каждый ждём своей очереди. Ведь они должны успеть сшить и на сказку, и на интермедию", - говорит директор драмтеатра Достоевского.

Репертуар музыкально-драматического театра имени Абая ценит и взрослый, и юный зритель. Билеты раскупают за месяц до постановок. Актёрский состав знаменит не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Самому старшему актёру скоро исполнится 83 года. Все они готовы выступать хоть каждый день. Творческого материала у трёх трупп здесь достаточно. Однако главный театральный зал Семея часто занят другими мероприятиями.

В случае строительства нового здания актёры надеются на положительные изменения.

В преддверии Дня театра, во время проведения национального Курултая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял проблему дефицита сценических площадок в Семее. Он заявил, что городу необходим новый театр.

Позже, во время празднования Наурыза, аким области Абай Берик Уали напомнил о поручении президента и объявил во всеуслышание, что в городе построят новый современный храм драматургии.

Ранее его предшественник Нурлан Уранхаев впервые озвучил эту потребность во время доклада на площадке Службы региональных коммуникаций. Тогда он заявил, что театр будет построен в левобережье Семея. Предварительный проект получил рабочее название - Конгресс-Холл.

На сегодня проектно-сметная документация этой задумки находится на этапе экспертизы. Под строительство готовится площадка, часть участков уже выкуплена. Рассредоточат ли в нём актёрские труппы, или в Семее построят новый театр, пока точно неизвестно. Театралы всё же надеются на собственное здание с хорошей акустикой.

На сегодня в 70 театрах Казахстана работает свыше 9 тысяч театральных сотрудников. Интерес к сценическому искусству в стране с годами становится выше.

Фото: Альбина Халел.