В Алматы торжественно презентовали книгу "Повесть о солдате", посвящённую героическому пути участника Великой Отечественной войны Зейнуллы Сулейменовича Байжасарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Презентация прошла в Департаменте полиции Алматы, и мероприятие собрало ветеранов органов внутренних дел, родных и близких героя, а также личный состав ведомства.

Книга, основанная на архивных данных и воспоминаниях, рассказывает о его боевом пути от сержанта до начальника связи гвардейской танковой бригады, участника сражений на семи фронтах.

"Этот подвиг стал частью Великой Победы", — подчеркнули участники мероприятия, среди которых были ветераны, родные героя и представители МВД. Презентация стала важным актом сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодёжи. "Мы должны помнить героизм наших ветеранов", — отметили участники.

Книга стала важным вкладом в сохранение военно-исторического наследия Казахстана и укрепление патриотического сознания.