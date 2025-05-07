Центральными фигурами сегодняшнего парада в честь 80-летия Великой Победы стали ветераны — живые свидетели и участники великого подвига, которым была оказана особая честь, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе Акорды поделились трогательными фото с трибун.

"Сегодня на военном параде присутствовали ветераны, которым были оказаны почет и уважение", —говорится в сообщении.

Напомним, парад начался с торжественного выноса Государственного флага и Знамени Победы знаменной группой Службы государственной охраны РК. В небо поднялись звенья авиации, по площади Независимости прошли колонны военнослужащих и проехала современная техника. Всего в параде задействовано более 4000 человек личного состава, свыше 200 единиц техники и 66 воздушных судов.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев возглавил прохождение войск. На трибунах — ветераны Великой Отечественной, которым аплодировали стоя. В их адрес прозвучали слова благодарности от главы государства.

"Ваш героизм и самоотверженность — основа нашей истории. Мы в вечном долгу перед вами. Низкий поклон за Победу, — сказал Президент Касым-Жомарт Токаев".

Особое внимание привлекло Знамя Победы — копия флага, водружённого в 1945 году над Рейхстагом казахстанцем Рахимжаном Кошкарбаевым. Память павших почтили минутой молчания.

Парад транслировался в прямом эфире республиканских телеканалов и социальных сетей. Мероприятие посетил Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, находящийся в Казахстане с официальным визитом.

Праздничное шествие стало не только символом воинской мощи, но и актом национальной памяти — в годы войны на фронт ушли более 1,2 млн казахстанцев. Подвиг каждого — в строю, в сердцах, в истории.