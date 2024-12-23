Пожилому человеку отказали в пенсии из-за неправильного окончания фамилии в трудовой книжке, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что истец 1985-1998 годах работал в коллективном хозяйстве "П" Жуалынского района на разных специальностях.

При оформлении бумаг на пенсию, Центром по выплате пенсий истцу отказано в назначении пенсии со ссылкой на неправильное окончание фамилии в трудовой книжке.

В связи с этим, истцу не осталось выбора, кроме как защитить свои права через суд.

В ходе рассмотрения дела, судом обращено внимание на наличие архивной справки, где указано его данные и годы работы в вышеуказанном коллективном хозяйстве.

Иск удовлетворен, суд признал факт принадлежности трудовой книжки заявителю.

Решение суда не вступило в законную силу.