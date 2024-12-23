Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии
Гражданское дело рассматривали в Жуалынском районном суде.
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Пожилому человеку отказали в пенсии из-за неправильного окончания фамилии в трудовой книжке, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что истец 1985-1998 годах работал в коллективном хозяйстве "П" Жуалынского района на разных специальностях.
При оформлении бумаг на пенсию, Центром по выплате пенсий истцу отказано в назначении пенсии со ссылкой на неправильное окончание фамилии в трудовой книжке.
В связи с этим, истцу не осталось выбора, кроме как защитить свои права через суд.
В ходе рассмотрения дела, судом обращено внимание на наличие архивной справки, где указано его данные и годы работы в вышеуказанном коллективном хозяйстве.
Иск удовлетворен, суд признал факт принадлежности трудовой книжки заявителю.
Решение суда не вступило в законную силу.
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