Жителю Усть-Каменогорска суд запретил держать собак в квартире

Приют для животных устроил в квартире многоэтажного дома житель Усть-Каменогорска. Соседка подала на него в суд, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина сообщила, что ответчик, фактически не проживая в квартире, держит в ней несколько животных. Они днём и ночью лают, воют, не дают покоя соседям. С каждым годом якобы количество животных увеличивается. Жить в таких условиях людям становится невозможно.

"В судебном заседании установлено, что ответчик содержит в квартире не менее пяти собак и двух кошек, санитарные нормы и правила содержания домашних животных не соблюдаются, что в свою очередь нарушало условия проживания других жильцов дома. Ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения в области ответственного обращения с животными, а также нарушения тишины в ночное время в связи с лаем собак", - сообщили в суде.

Суд посчитал, что пребывание собак в многоквартирном доме без условий нормального и естественного содержания, ухода, отсутствия вакцинации и антисанитарных условий в квартире представляет угрозу здоровью всех жильцов дома и их детей, а также самих домашних животных.