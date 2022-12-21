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Лента новостей

pixabay.com Вчера, 09:14
495
Вчера, 09:14
495
Фото: pixabay.com

Жителю Усть-Каменогорска пришлось принять роды у супруги

Жителю Усть-Каменогорска пришлось стать акушером и самостоятельно принять роды у жены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В управлении здравоохранения ВКО сообщили, что стремительные роды произошли у женщины на 37-ой неделе беременности 11 декабря. Пока бригада скорой добиралась до пациентки, диспетчер службы позвонила супругам и консультировала их, как себя вести до приезда медиков. Мужу срочно пришлось стать акушером, но он не растерялся и принял на руки ребёнка.

"Фельдшер Любовь Нумалова дала супругу роженицы пошаговую инструкцию, как принять роды. Вскоре фельдшер услышала крик ребёнка", — рассказали в пресс-службе облздрава.

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#Скорая помощь #акушер #новорожденные #ВКО
BaigeNews.kz
Вчера, 09:14
495
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