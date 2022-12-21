Жителю Усть-Каменогорска пришлось принять роды у супруги

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Жителю Усть-Каменогорска пришлось стать акушером и самостоятельно принять роды у жены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В управлении здравоохранения ВКО сообщили, что стремительные роды произошли у женщины на 37-ой неделе беременности 11 декабря. Пока бригада скорой добиралась до пациентки, диспетчер службы позвонила супругам и консультировала их, как себя вести до приезда медиков. Мужу срочно пришлось стать акушером, но он не растерялся и принял на руки ребёнка.