Жителю Костаная удалось сохранить уникальную коллекцию советских новогодних игрушек

Фото: www.ng.kz

Есть семьи, в которых бережно сохраняют стеклянные ёлочные игрушки советского периода. К одной из таких относится и семья костанайца Евгения Полуянова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

Фото: ng.kz

"Вспоминаю конец 80-х годов прошлого столетия. Мне еще нет и десяти. В один из декабрьских вечеров отец притащил огромную смолистую сосну, занявшую полбалкона в ожидании дня, когда ее будут наряжать. А делать это не торопились, ставили елку после 25 декабря. Жили тогда, как и большинство советских семей, достаточно скромно, и в момент украшения поняли, что игрушек совсем мало. Какие-то невзрачные фигурки животных из пластмассы, с десяток шишек да несколько колокольчиков. Не спасали ситуацию самодельные фонарики и цепочка из цветной бумаги. Приняли решение срочно ехать в "Детский мир". Едва успев под самое закрытие, уже и не рассчитывая на покупку - о, чудо! - в тот вечер на прилавке нас дожидались два набора ослепительных шаров по шесть штук в каждом. В то время настоящее стекло тоже было удовольствием не из дешевых. Позволить смогли только один набор, но какой! На шарах красовались… насекомые: бабочки, божья коровка, кузнечик", — рассказывает автор статьи.

Фото: Набор шаров "Сюрприз" выпущен в 1986 году и сохранился в оригинальной упаковке/ ng.kz

"Следуя примете, что каждый год на елке должна появляться хоть одна новая игрушка, родители старались их исправно покупать. У нас появились еще один набор шаров с цветами, две связки эффектных бус, которые мы называли "вишенками", разноцветные сосульки. Особенно интересны игрушки, в которых в стекле застыли символы той эпохи: олимпийский мишка, космонавт, кукуруза, фигурки людей в национальных костюмах народов великой страны. Какая же елка без забавных зверюшек? Ярко-желтые цыплята, позолоченные львы, красногрудые снегири, ёжики", — рассказал житель Костаная.

Фото: ng.kz

Новогоднюю елку с советскими игрушками можно рассматривать как экспонат в музее.

"Одна из игрушек в виде какого-то сказочного персонажа вызывала даже споры. Мы не могли понять, кто это. И только благодаря Интернету на сайте по продаже разных коллекций и старых вещей опознали, что это Баба-яга в ступе. Улыбчивый олимпийский мишка просто просился сделать его в виде елочного украшения. Бусы-вишенки очень хрупкие, но такие оригинальные", — цитирует издание воспоминания автора.

Фото: ng.kz

Как выяснилось, семье удалось сохранить сотни уникальных экспонатов из советской эпохи.