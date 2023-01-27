Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от поездок в горы

Фото: ДЧС ВКО

В регионе сохраняется угроза самопроизвольного схода лавин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации областного филиала "Казселезащиты", в связи с выпадением осадков, усилением ветра, неустойчивостью снежного покрова с 27 по 30 января в горных районах области возможен самопроизвольный сход лавин.