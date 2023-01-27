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ДЧС ВКО Сегодня, 17:11
299
Сегодня, 17:11
299
Фото: ДЧС ВКО

Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от поездок в горы

В регионе сохраняется угроза самопроизвольного схода лавин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации областного филиала "Казселезащиты", в связи с выпадением осадков, усилением ветра, неустойчивостью снежного покрова с 27 по 30 января в горных районах области возможен самопроизвольный сход лавин.

"Специалисты ДЧС рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы", - отметили в департаменте.

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#горы #Восточный Казахстан #ДЧС
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:11
299
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