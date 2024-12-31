Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от поездок в горную местность
Возможен сход лавин.
Сегодня, 01:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:17Сегодня, 01:17
74Фото: pixabay.com
По информации областного филиала ГУ "Казселезащита", в связи с неустойчивостью снежного покрова с 30 декабря по 2 января в горных районах области возможен самопроизвольный сход лавин, передаёт BaigeNews.kz.
"Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок и походов в горы. Большинство лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону", - сообщает пресс-служба департамента.
В случае ЧС обращаться на канал 112.
Самое читаемое
- Состоялся второй после авиакатастрофы под Актау телефонный разговор Путина и Алиева
- Вышел из комы после авиакатастрофы: 20-летний пациент из Кыргызстана узнал родственника
- Крупнейшие авиакатастрофы, произошедшие в 2024 году
- Президент Азербайджана наградил экипаж разбившегося под Актау самолёта
- Опознать погибших будет сложно: число жертв крушения самолёта в Южной Корее выросло до 124