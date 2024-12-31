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Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от поездок в горную местность

Возможен сход лавин.

Сегодня, 01:17
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 01:17
Сегодня, 01:17
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Фото: pixabay.com

По информации областного филиала ГУ "Казселезащита", в связи с неустойчивостью снежного покрова с 30 декабря по 2 января в горных районах области возможен самопроизвольный сход лавин, передаёт BaigeNews.kz.

"Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок и походов в горы. Большинство лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону", - сообщает пресс-служба департамента.

В случае ЧС обращаться на канал 112.

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