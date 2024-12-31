По информации областного филиала ГУ "Казселезащита", в связи с неустойчивостью снежного покрова с 30 декабря по 2 января в горных районах области возможен самопроизвольный сход лавин, передаёт BaigeNews.kz.

"Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок и походов в горы. Большинство лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону", - сообщает пресс-служба департамента.

В случае ЧС обращаться на канал 112.