Жителям ветхих бараков обозначили срок сноса их домов в Павлодаре

Почти 400 человек ждут новые квартиры вместо разваливающегося жилья в Павлодаре. В 2023 году два барака снесли в районе Затона и людям обещали, что в скором времени они въедут в новостройку, однако возведение дома затянулось, а на очереди под демонтаж еще 18 аварийных построек. Люди затребовали обозначить им реальные сроки реализации программы реновации жилья, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В микрорайоне Затон на сегодня остались жить те, у кого финансовое положение просто не позволяет куда-либо съезжать. Пенсионеры, многодетные, в целом социально-уязвимые. Светлане Полтавской повезло, возможность снимать есть, уехала из аварийного барака еще два года назад. Периодически ходит с проверкой, чтобы ничего не обвалилось, но ждет, как и другие, перемене.

"В квартире жили родители мужа, потом мы, но в последнее время мы там не живем. Съехали на съемную квартиру, так как нет условий для проживания от слова совсем. Нет туалеты, где помыться, постираться. Если раньше наши родители жили, для них это было нормой, были сараи, уличные туалеты, но мы более молодое поколение, нам надо хоть какие-то условия. Хотя бы элементарно воду и санузел в доме. Топим печку на втором этаже, пожароопасно. Ребенка, например, я не могу оставить дома одного. Потому что печка, второй этаж, деревянный дом. Ситуация очень плачевная", - рассказала жительница №356 по улице Бектурова Светлана Полтавская.

В 2023 году появилась первая реальная возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. В микрорайоне Затона демонтировали два дома, и инвестор приступил к возведение новой многоэтажки. Однако реализация проекта затянулось, съехавшие и проживающие в арендном жилье люди, до сих пор в ожидании. Другие, тем временем, переживают, что такая же участь может коснуться всех.

"В 2023 году акиматом была подписана "Дорожная карта" о реализации программы реновации микрорайона "Затон", но надо учесть то, что подрядчик, который зашел "Malaisary Group". Он из-за финансовых затруднений не смог реализовать в сроках, которые обозначены были в меморандуме. Вы же сами понимаете, снести снес, начал строить, из-за финансовых затруднений он приостановил, расселил, обязательства за ним остаются по оплате ваших арендных квартир", - пояснил председатель Павлодарского городского маслихата Кобланбек Кожин.

В отделе архитектуры и градостроительства Павлодара, меж тем, заверили, что в этом году первая новостройка в микрорайоне Затон будет сдана в эксплуатацию.

Меж тем, чиновники и депутаты смогли найти еще одного инвестора, который займется сносом всех остальных бараков. Построить в микрорайоне должны всего 9 домов, высотой в три, девять и десять этажей. С новым подрядчиком люди уже встречались, но вот высказанные им условия не понравились. В частности, зашла речь о черновой отделке, т. е. Внутри без перегородок, унитаза, ванны, потолков и пола. Жители говорят, после въезда столь масштабные ремонты не смогут себе позволить. К тому же, хотели бы стандартные квартиры, а не малогабаритные.

"Как сказал нам инвестор, обмен будет квадрат на квадрат. У нас есть квартиры по 23 квадратных метра. На данный момент по жилищному кодексу средняя однокомнатная квартира должна быть 43 квадрата. А вот по черновой отделке, у нас в районе люди живут материально уязвимые. Они живут на пенсию. Они не в состоянии провести такой ремонт. Это не постижимо. Поэтому мы просим обратить на это внимание руководства города, а также инвестора, чтобы нам улучшили жилищные условия. У нас дети, семьи многодетные, разнополые. И что? Куда приведут детей родители? На бетонный пол и даже туалета нет. Это бесчеловечно, мы хотели улучшения, но мы этого не видим", - высказалась жительница дома №358 по Бектурова Алтынай Ниязова.

Меж тем, депутаты озвучили в итоге реальные сроки реновации микрорайона Затон. Есть документ "Дорожная карта", и он рассчитан до 2029 года. Именно к этому времени павлодарцы должны забыть о существовании 100-летних деревянных бараков. При этом людей успокоили, будут учтены многие пожелания.

"Компания, которая сейчас заходит уже основным инвестором в этот проект, он будет последовательно сносить. За это время вас расселят за счет компании и арендная плата будет за ним. Согласно закону. На счет того, что квартира 23 квадрата. В законе четко прописано, что равнозначная квартира должна быть, в том числе по квадратуре. Если у вас 23 квадрата, то не менее 23 квадратов. Что касается внутренней отделки, конечно, мы не допустим, чтобы вам черновую отделку дали. Минимально то, что требуется, это белые стены, туалет, ванна стоит, в таком подобном виде вы квартиры все получите", – отметили председатель Павлодарского городского маслихата Кобланбек Кожин.

В отделе архитектуры и градостроительства, к слову, сообщили, что на сегодня решается вопрос коммуникаций к будущим новостройкам. В деревянных бараках канализации, воды и отопления не было, а потому трубы надо заводить. Новый инвестор приступить к застройке сможет начать в лучшем случае в следующем году.