Жителям трёх городов синоптики рекомендовали меньше находиться на свежем воздухе

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 22 июня ожидаются в Усть-Каменогорске, Риддере, Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории РК по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, днём на западе, в горных районах юго-востока страны днем ожидается сильный дождь, на западе, севере с выпадением града, также по республике ожидается усиление ветра. Лишь на востоке, в центре погода будет без осадков.

Днем в области Абай, Жетысу, в Кызылординской области, на юге, востоке Актюбинской, на западе, в пустынных районах Туркестанской, на западе, в центре области Улытау сохраняется сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке области Улытау, на севере области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на западе, северо-востоке Мангыстауской, на севере, востоке области Жетісу сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, области Ұлытау, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на востоке области Жетісу, на севере, юго-востоке, в центре Мангыстауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.