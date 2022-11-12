Жителям трёх городов Казахстана не рекомендуют гулять 12 ноября

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"Казгидромет" спрогнозировал неблагоприятные метеоусловия в Алматы, Шымкенте и Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики отмечают, что 12 ноября и ночью 13 ноября метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В целом во всех трёх городах ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

"Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах", — говорится в сообщении "Казгидромета".

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днём 6-8 тепла. В ночь на 13 ноября, с 21:00 12 ноября до 9:00 13 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 0-2 мороза.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-2 мороза, днем 8-10 тепла. С 21:00 12 ноября до 9:00 13 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 3-5 мороза.

В Атырау без осадков. Туман. Ветер юго-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла. С 20:00 12 ноября до 8:00 13 ноября без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 тепла.