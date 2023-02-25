Жителям Темиртау не понравился план благоустройства города

Фото: wikimedia.org

В Темиртау чиновники презентовали план благоустройства, который вызвал у населения негодование. В городе металлургов планируют отремонтировать сквер у акимата и на центральной улице. А местную набережную обещают и вовсе превратить в райское место. Вот только активисты затею раскритиковали и напомнили властям, что всю зиму замерзали в домах, садах и школах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Разумнее потратить сейчас деньги на ремонт отопления города Темиртау. Нам пока не нужен пляж, потому что у нас больше времени зима и мы будем мерзнуть. Они хотят сюда на Металлургов, который в год по три раза роют, потому что у нас происходят порывы. А они сюда хотят ставить детские площадки, тренажеры. Те, которые акимат предоставил нам проекты в картинках, они неуместны", - сказала Екатерина Цышетская.

С одного ракурса будущая набережная должна напоминать элитный курорт на Мальдивах, с другого – будто безграничный Дубай. Пока все это в планах властей и на картинках, в реальности же в Темиртау большую часть зимы фиксировали недогревы. С начала отопительного сезона люди не переставая жаловались на холод в домах. В морозные дни занятия проводились онлайн из-за низких температур в школах. 80% сетей считаются изношенными. Замена только полутора процентов прошлым летом обошлась бюджету в 4 миллиарда тенге. Столько же обещают потратить на трубы и этим летом. На более масштабный ремонт денег в городе нет. Поэтому идея благоустройства местного пляжа, которое обойдется почти в 2 миллиарда, жителям не понравилась. Они просят пустить все возможные средства на теплосети. Но в акимате мнение земляков не разделяют, там уверены: город, несмотря ни на что, должен цвести.