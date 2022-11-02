Жителям СКО советуют отказаться от дальних поездок

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В Северо-Казахстанской области в ближайшие дни ожидаются осадки и ухудшение ситуации на дорогах, передаёт BaigeNews.kz.

Филиал АО НК "Казавтожол" распространил сообщение с рекомендацией воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

"На территорию области надвигается северный циклон. Возможны неблагоприятные погодные условия в виде гололеда, мокрого снега с дождем. В связи с этим просим вас воздержаться от дальних поездок. Берегите себя и своих близких! Особенно необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим в ночное время суток", — говорится в сообщении.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 ноября в регионе ожидается снег с дождем, температура воздуха -3 — +2 градуса. На севере, западе области — гололед, низовая метель, ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. В пятницу, 4 ноября, ночью и днём на севере, востоке области пройдёт снег, возможна низовая метель. Столбик термометра опустится до минус 2-7 градусов. Днем потеплеет до 0 — +5 градусов.