Жителям Семея предложили совершить мини-экопутешествие

В Семее прошла экоакция "Листая страницы Красной книги" в рамках проекта "Таза Қазақстан". Организаторами мероприятия выступили государственный лесной природный резерват "Семей орманы" и отдел внутренней политики, приурочив его к мировой акции "Марш парков", которая проходит более чем в 200 странах, передаёт BaigeNews.kz.

В Центральном парке города жители получили уникальную возможность познакомиться с редкими растениями и животными, занесёнными в Красную книгу. Гостей мероприятия ждали живые уголки природы и тематическая выставка, организованная областной библиотекой имени Абая.

Основная цель акции – привлечь внимание населения к проблемам охраны природных территорий, а также содействовать их сохранению и развитию, формировать у горожан позитивное отношение к живой природе и вдохновлять на практическую помощь в защите заповедных мест.

Справочно: в 2024 году в резервате запланирована масштабная посадка саженцев. Планируется высадить 28 миллионов 700 тысяч деревьев на площади 6 100 гектаров. Этот процесс будет проходить в два этапа: более 5 000 гектаров засадят весной, а оставшиеся 961 – осенью.