Жителям Оренбургской области отказывают в выплатах за затопление их домов паводком

Из-за затопления во время весеннего паводка и прорывов дамбы в Оренбургской области пострадали десятки тысяч домов, многие полностью ушли под воду, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC Russian. Собственники жилья, пострадавшего от затопления, имеют право на компенсации, но получить эти деньги оказалось непросто.

Спустя почти два месяца после затопления многие все еще не могут получить выплаты: по последним данным властей региона, отказы вынесли по более 187 тысячам заявок на компенсации. Но даже при получении всех выплат собственники несут материальные потери, потому что часто компенсации не покрывают полностью стоимость дома или ремонта.

Отметим, 6 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что жители региона, в дома которых зашла вода, могут получить единовременную материальную помощь в 20 тысяч рублей на человека, а люди, условия жизни которых были нарушены в течение более суток (отключено водоснабжение и электричество) — 10 тысяч рублей. На сумму единовременной компенсации власти предлагали купить предметы гигиены и минимальный набор самых необходимых вещей.

Тогда же власти Оренбургской области открыли прием заявок на финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: по 50 тысяч рублей на человека — при частичной утрате имущества, 100 тысяч рублей — при его полной потере. Список имущества первой необходимости зафиксирован правительственным постановлением: в него входит не более десяти предметов — например, кровать или диван, стол, холодильник, газовая плита, водонагреватель, отопительный котел.

Заявления на получения выплат можно подать через "Госуслуги" или обратившись в многофункциональный центр.

В последние дни жители Оренбургской области стали массово сообщать о получении на "Госуслугах" отказов на свои заявления на выплаты. По данным правительства региона на 27 мая, решения об отказе были приняты по более 187 тыс. заявлений — из всего более чем 574 тыс. полученных обработали 87% и одобрили выплаты по более чем 316 тыс. заявлений. Решения об отказе власти объяснили тем, что люди подавали заявления повторно или же у них нет права на выплаты.

Так, в дом Олеси (имя изменено) в Орске не дошла вода, но сразу после начала затопления другой части города водоснабжение на ее улице отключили. По ее словам, водоснабжение было недоступно в течение недели, а после подачи воды ее еще несколько недель нельзя было использовать — жителям запретили это делать в целях безопасности.

Люди, чьи условия жизни из-за затопления были нарушены дольше суток (отключены коммунальные услуги), имеют право на компенсацию в 10 тыс. рублей. Олеся подала заявку на получение этой выплаты 9 апреля — ее обещали рассмотреть в течение двух недель, но затем срок продлили до месяца. В итоге рассмотрение заявки заняло 39 дней — и завершилось отказом в выплате.

Олесю попросили подтвердить факт проживания в зоне чрезвычайной ситуации. Она предоставила пакет документов: о том, что она и ее двое детей прописаны в квартире, школьную справку ребенка с местом его регистрации, квитанции об оплате коммунальных услуг с адресом.

"В итоге мне снова пришел отказ, якобы не удалось подтвердить проживание в зоне ЧС. Нашу улицу не включили в список тех, жители которых могут получить компенсацию из-за нарушений условий проживания. Но у нас семь дней не было воды, мы ездили на родник, покупали воду", - рассказывает Олеся.

Олеся ездила в центр социального обслуживания на улице Чернышева, где принимают граждан по вопросам компенсаций.

"Но там было очень много людей. Я специально выбрала свободное время, чтобы туда попасть, и мне это не удалось. А в другое время я работаю, у меня нет возможности весь день провести в очереди", - рассказывает она.

При отказе в выплатах министерство социального развития региона рекомендует сообщить о проблеме через интернет-приемную или соцсети ведомства, а также платформу обратной связи "Госуслуги Решаем вместе". В обращении просят подробно описать ситуацию и приложить сканы документов.

После первого отказа Олеся еще трижды подавала заявления на выплату на "Госуслугах", но каждый раз получала отрицательные решения.