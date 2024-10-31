Жителям одного из регионов Казахстан сделали важное сообщение

Для жителей двух областейй РК сделали важное объявление, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые услугополучатели! Сообщаем, что с 1 ноября в Абайской и Актюбинской областях меняются адреса дежурных ЦОНов. Посмотреть актуальный список можно на картинке.

Напомним, дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу — до 13:00. Дежурные спецЦОНы с понедельника по пятницу принимают граждан до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00. В субботу спецЦОНы работают до 13:00", - говорится в сообщении.