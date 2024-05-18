Жителям Кульсары начали выплачивать компенсации на ремонт жилья

Первые 15 жителей Кульсары получили выплаты на ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщил аким Жылыойского района Жумабек Каражанов во время встречи с жителями, пострадавшим от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб области по ЧС.

По словам главы района, 17 мая первые 15 жителей Кульсары, которые получили на руки результаты оценки имущества, после подписания договора согласия получили на свои счета денежные выплаты. Горожане приступают к ремонтно-восстановительным работам.

"Как отметил аким Атырауской области, ситуация по оценке жилья каждого жителя Кульсары рассматривается индивидуально", - рассказал Жумабек Каражанов собравшимся о порядке компенсации ущерба при признании дома аварийным, а также для проведения ремонтно-восстановительных.

Ранее сообщалось, что в Кульсары начнётся строительство 150 домов для жителей, пострадавших от паводков. На сегодня уже определены участки 74 типовых домов площадью 80 квадратных метров каждый