Жителям двух городов Казахстана рекомендовали меньше гулять в воскресенье
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 25 августа ожидаются в Алматы и Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в большинстве регионов страны. По прогнозам синоптиков, по республике сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на востоке, в центре страны – сильный дождь.
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