Жителям двух городов Казахстана рекомендовали меньше гулять в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 25 августа ожидаются в Алматы и Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в большинстве регионов страны. По прогнозам синоптиков, по республике сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на востоке, в центре страны – сильный дождь.