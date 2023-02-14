Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине

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Прокуратура комплекса Байконур опубликовала постановление, в котором говорится, что жители города могут принять участие в военных действиях на территории Украины, и им за это даже заплатят, передает BaigeNews.kz.

"Постановлением главы администрации г. Байконура от 07 февраля 2023 г. № 46 в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в г. Байконуре, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 (двести шестьдесят) тысяч рублей", - говорится в документе.

Также в постановлении утвердили порядок осуществления выплаты, согласно которому военнослужащий, заключивший контракт на прохождение военной службы, либо его уполномоченный представитель в силу наделения полномочиями выступать от имени заявителей (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) подает заявление о предоставлении единовременной выплаты по установленной форме в Управление социальной защиты населения администрации г. Байконура.

"По результатам рассмотрения заявления Управление соцзащиты населения, получив подтверждающие сведения из военного комиссариата г. Байконура, осуществляет перечисление средств единовременной выплаты военнослужащим, на счета в кредитных организациях Российской Федерации, указанных ими в заявлениях. При этом общий срок со дня поступления заявления до перечисления средств выплаты на указанный военнослужащим счет составляет не более 20 рабочих дней", - сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что постановление уже вступило в силу.