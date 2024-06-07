Жителям Атырауской области не рекомендуют пить воду из открытых источников
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала паводка в Атырауской области не зарегистрировано инфекционных заболеваний, передающихся через воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искаковой, специалистами на постоянной основе отбираются пробы для контроля качества воды.
“Специалисты еженедельно проводят соответствующие исследования питьевой и воды из открытых водоемов. В настоящее время качество питьевой воды на подтопленной территории, соответствует гигиеническим требованиям. Тем не менее, качество воды в Кульсары, Махамбетском и Индерском районах находится под пристальным контролем. Рекомендуем жителям не употреблять воду из открытых источников для питья”, - рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искакова.
Самое читаемое
- Шантажировали интимными данными: женщина отдала 23 млн тенге вымогателям в Павлодарской области
- Учеников НИШ в Астане лишили сертификата ЕНТ из-за нарушений
- 48 млн тенге взыскал с государства сын погибшего судьи в Уральске
- Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге
- Беременную женщину ранили в живот в Шымкенте