Жителям Атырауской области не рекомендуют пить воду из открытых источников

С начала паводка в Атырауской области не зарегистрировано инфекционных заболеваний, передающихся через воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искаковой, специалистами на постоянной основе отбираются пробы для контроля качества воды.