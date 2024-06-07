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Жителям Атырауской области не рекомендуют пить воду из открытых источников

Сегодня, 18:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31
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Фото: baigenews.kz

С начала паводка в Атырауской области не зарегистрировано инфекционных заболеваний, передающихся через воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искаковой, специалистами на постоянной основе отбираются пробы для контроля качества воды.

“Специалисты еженедельно проводят соответствующие исследования питьевой и воды из открытых водоемов. В настоящее время качество питьевой воды на подтопленной территории, соответствует гигиеническим требованиям. Тем не менее, качество воды в Кульсары, Махамбетском и Индерском районах находится под пристальным контролем. Рекомендуем жителям не употреблять воду из открытых источников для питья”, - рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искакова.

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