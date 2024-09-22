Жителям Атырау рекомендовали меньше гулять на свежем воздухе

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 22 сентября ожидаются всего в одном городе Казахстана — Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье ночью в этом городе возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в воскресенье в большинстве регионов страны ожидается неустойчивый характер погоды. На большей части страны пройдут дожди, на юге, юго-востоке с грозами. На западе, севере, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман.